Buitenlandse werknemers in Zeeland niet meer van 't kastje naar de muur

Lian Heller is één van de drijvende krachten achter het Expat Center, dat in ieder geval voorlopig gevestigd wordt in het gemeentehuis van Terneuzen. Heller is zelf een voormalig expat, die jarenlang in de Zwitserse stad Genève woonde.

One-stop-shop

Heller zit nu nog in een kantoor in het gemeentehuis, maar gaat binnenkort bij de publieksbalie zitten in het gemeentehuis, waarmee het Expat Center zichtbaar wordt voor het publiek. Ook medewerkers van de publieksbalie kunnen buitenlanders die met vragen komen, dan ook makkelijker doorverwijzen naar het Center.

Zeeuws-Vlaanderen

Het Expat Center Zeeland is een initiatief van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, maar is wel degelijk bedoeld voor heel Zeeland. Dat stelt burgemeester Jan Frans Mulder van Hulst, woordvoerder namens de drie gemeenten.

Mulder denkt dat een centraal informatiepunt zoals het Expat Center Zeeland, de regio aantrekkelijker maakt voor werknemers die hier komen wonen en werken vanuit het buitenland. "Ze worden niet meer van het kastje naar de muur gestuurd."

Vacatures

De burgemeester wijst op het grote aantal openstaande vacatures in Zeeland. "We hebben vooral veel technische mensen nodig. Het gaat er ook om, de mensen die hier al zijn, hier te houden."