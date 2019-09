Chauffeur gekantelde bierwagen gaat vrijuit

De chauffeur naast zijn gekantelde vrachtwagen vol bier (foto: Omroep Zeeland)

Vroeg in de ochtend kwam de vrachtwagenchauffeur, die 12.000 liter bier vervoerde, in de problemen op de Grote Markt in Goes. De bestuurder van de truck moest naar eigen zeggen uitwijken om te voorkomen dat hij vier mensen zou aanrijden. Daardoor kantelde zijn truck. Een getuige had een andere lezing: die beweerde dat de chauffeur in hoge snelheid rondjes reed op de Grote Markt in Goes waarna zijn vrachtwagen kantelde.

Om precies te achterhalen wat er gebeurd is, vroeg de politie beelden van particuliere camera's en beveiligingscamera's van de gemeente op en is de vrachtwagenchauffeur gehoord. Ook deed de politie een getuigenoproep. Na het bekijken van de beelden en gesprekken met getuigen, heeft het Openbaar Ministerie besloten de vrachtwagenchauffeur niet te vervolgen.

