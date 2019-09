'Marinierskazerne moet snel weg uit Doorn'

Exterieur van de marinierskazerne in Doorn. (foto: ANP)

De gemeente heeft ook een gesprek gehad met de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Een dag na de bekendmaking van de Miljoenennota schrijft Utrechtse Heuvelrug: "Burgemeester en wethouders hebben in het gesprek met de staatssecretaris van Defensie expliciet aangegeven dat zij ervan uitgaan dat het terrein volgens afspraak beschikbaar komt en ingezet kan worden voor woningbouw."

Sneller

De gemeente vraagt de leden van de Tweede Kamercommissie voor Defensie er bij Visser op aan te dringen haast te maken met de gunning voor de sanering van het bouwterrein voor de Marinierskazerne. Daar moet uiterlijk op 1 juli volgend jaar duidelijkheid over zijn. Maar Utrechtse Heuvelrug wil dat het sneller gaat: "Langdurige opschorting van het gunningstraject, verlengt immers de onzekerheden in dit traject en dit is in niemands beland."

Dorpse wijk

Als de marinierskazerne is verhuisd moet er in het vrijgekomen gebied een nieuwe woonwijk worden gebouwd. Het plan is om een duurzame dorpse wijk met circa 500 woningen te bouwen. Utrechtse Heuvelrug zegt zich 'verwant' te voelen met de mariniers en hun gezinnen, maar vindt dat het vertrek de mogelijkheid biedt om het vrijgekomen terrein te ontwikkelen. Al in april deed de gemeente een oproep om tempo te maken.

2013

In 2013 werd besloten dat de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen ging verhuizen. De marinierskazerne zou oorspronkelijk al in 2017 in Vlissingen gebruik worden genomen. Maar het project liep meerdere keren vertraging op en ook kwamen mariniers in opstand tegen het besluit. De streefdatum is nu 2024. Vlissingen zegt klaar te zijn voor de komst van de kazerne. Momenteel ligt het terrein nog braak.

