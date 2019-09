Politie ontruimt kraakcamping in Scharendijke

Kraakcamping in Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

Woordvoerder Paul Berer van de kampeerders zegt in een reactie teleurgesteld te zijn:"Het was een ludieke actie. We kregen vanmiddag van de politie in aanwezigheid van het bouwbedrijf te horen dat we binnen een half uur moesten vertrekken. Zoniet zouden er mensen gearresteerd worden." Daar hebben de kampeerders naar geluisterd.

Brerer zegt dat er in het verleden al illegale activiteiten waren die werden toegestaan. "Nu wordt er wel gehandhaafd. Het is zeer onprettig. Wij willen dat het terrein wordt gebruikt, het is een nare plek voor het dorp." Volgens hem is al sinds 2015 beloofd is dat de bouw zou beginnen, maar er staat nog niks.

De politie is vanmorgen op het terrein geweest om de kampeerders te waarschuwen (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen maandag hebben naar schatting tien mensen op de camping geslapen. Er stonden drie caravans en een handjevol tenten. Wethouder Jacqueline van Burg liet eerder weten begrip te hebben voor de actie van de kampeerders. "Ik snap dat de mensen in Scharendijke klaar zijn met het lege gat in de Dorpstraat", ze voegde er wel aan toe dat mensen van andermans spullen af moeten blijven, ook als dat grond is.

