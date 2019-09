Eindelijk geld voor achterstallig onderhoud aan Vlissingse wegen: 'Nog even en we hebben Belgische toestanden'

Wethouder John de Jonge (LPV) van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De armlastige gemeente heeft grote financiële problemen en staat sinds 2016 onder curatele van het Rijk. Geld voor onderhoud was er niet meer. "We hebben al over langere periode, heel veel jaren, heel fors bezuinigd op het reguliere onderhoud van onze straten, bruggen en dergelijke", zegt wethouder De Jonge. Normaal gesproken heeft vijf procent van de wegen een onderhoudsbeurt nodig. In Vlissingen is dat opgelopen naar twintig procent.

8 miljoen euro uit Den Haag

In juli kwam het goede nieuws uit Den Haag. Na uitgebreid onderzoek bleek Vlissingen acht miljoen euro nodig te hebben voor het op peil brengen van de infrastructuur. Het ministerie was bereid dat na veelvuldig overleg te betalen.

Een paar jaren geleden vielen rondom het Dokje van Perry gaten in de grond. Dan kun je als gemeente niet anders dan hekken eromheen zetten." John de Jonge (LPV), wethouder Vlissingen

5,5 miljoen euro is nodig voor de wegen in de stad, 2,2 miljoen euro voor de kades aan de binnenhaven en het Scheldekwartier. "Een paar jaren geleden vielen rondom het Dokje van Perry gaten in de grond. Dan kun je als gemeente niet anders dan hekken eromheen zetten. Dat schiet ook niet op natuurlijk", zegt De Jonge, "Maar met dit geld hebben wij nu de ruimte om het allemaal goed aan te pakken."

Vlissingen heeft eindelijk geld voor achterstallig onderhoud (foto: Omroep Zeeland)

Om de stad niet op slot te zetten, zijn alle projecten uitgespreid over zeven jaar. De Jonge: "De stad moet wel toegankelijk blijven". Om straten niet meerdere keren open te breken, wordt onderhoud aan de riolering gecombineerd met nieuwe inrichting van straten en onderhoud aan plantsoenen en bomen.

De Sloeweg is als eerste aan de beurt (foto: Omroep Zeeland)

In 2020 start het eerste grote onderhoudsproject: het opnieuw asfalteren van de Sloeweg, de weg in het verlengde van snelweg A58 en een van de belangrijkste toegangswegen van de stad. In 2023 is de Koudekerkseweg aan de beurt. De gemeente is van plan om een aparte website te lanceren met informatie over alle onderhoudswerken.

Wethouder John de Jonge (LPV) over aanpak achterstallig onderhoud

