Nieuw Expat Center Zeeland helpt buitenlandse werknemers

De 40-jarige Arda en zijn 39-jarige Basak wonen nu drie maanden in Terneuzen. Daarvoor woonden ze in Instanbul, een stad met 20 miljoen inwoners. "Het was even wennen", zegt Basak. "Ik had veel stress van tevoren over de verhuizing, omdat we twee jonge kinderen hebben. Ik vroeg me af of ze hier gelukkig zouden zijn, en of ze in het Nederlandse systeem zouden passen."

Reistijd

Inmiddels waarderen ze de rust en ruimte in Terneuzen. "In Istanbul woonden we in een appartement, terwijl we hier een huis met een tuin hebben", vertelt Arda, die al eerder in het buitenland woonde en werkte voor grote organisaties. Nu heeft hij een baan bij Dow in Terneuzen. "Ik ga op de fiets naar het werk en ben alles bij elkaar maar een half uurtje kwijt. In Istanbul was ik per dag 2,5 uur kwijt."

Huizenjacht

Het gezin van Arda en Basak is bij hun verhuizing geholpen door Coby Verschelling, die al jaren buitenlandse werknemers van grote ondernemingen begeleid, zoals Dow. Ze helpt hen met vergunningen en administratie; 'Red Tape', zoals ze dat noemt. Verschelling gaat ook met de werknemers op huizenjacht. "Dan rijden we ze rond hier in Zeeuws-Vlaanderen, maar we gaan ook bijvoorbeeld in Middelburg of Breda kijken, als mensen dat willen."

Verschelling vindt de komst van het Expat Center Zeeland in Terneuzen een positieve ontwikkeling:

Stempels

Verschelling is niet bang dat ze door het nieuwe Expat Center zonder werk komt te zitten, omdat grote ondernemingen in de regio toch liever één op één-begeleiding willen bieden, als mensen vanuit het buitenland in de regio komen wonen en werken. "Maar je kunt straks bij het Expat Center ook benodigde stempels voor in je paspoort ophalen. Daar moet je nu voor naar Den Haag of Amsterdam, wat erg veel tijd kost."