Er duikt een nieuw 'schiereiland' bij Terneuzen op, 'De Nieuwe Sluis krijgt nu echt vorm'

Dat Sluiseiland bestaat nu nog niet. Het is een groot rechthoekig vlak water omgeven door damwanden, achter het bouwterrein aan de Buitenhaven. De komende vier weken zal de sleephopperzuiger Lange Wapper dag en nacht zand uit de Westerschelde pompen om zo het eilandje vorm te geven. Uiteindelijk komen daar de bruggen en sluisdeuren van de Nieuwe Sluis én een nieuwe weg.

Het binnenhoofd en het sluisplateau, het bruine stuk boven, wordt op dit moment opgespoten. (foto: Nieuwe Sluis)

Voor het zover is, wordt er ongeveer 530.000 kuub zand uit speciaal aangewezen baggervakken op de Westerschelde gehaald. Om je een beeld te geven: dat zijn meer dan zesenhalf miljoen kruiwagens vol zand. Of ruim 42.000 vrachtwagens. "Minstens", lacht omgevingsmanager Harm Verbeek. "Nee, dit is een enorm werk."

Hoe het exact wordt? Nog een maandje geduld

Over een maand, als al het zand er ligt, moet het zand eerst vier maanden inzakken. "Zodat al het water eruit is", verduidelijkt Verbeek. Daarna worden de werkzaamheden weer hervat. Tot groot plezier van de vele toeschouwers die iedere dag de steiger, een soort publieke tribune langs de Buitenhaven, bezoeken.

Het bouwterrein van de Nieuwe Sluis, uitzicht vanaf de publieke tribune. (foto: Omroep Zeeland)

"Het ziet er geweldig uit. De grote lijnen beginnen nu een beetje zichtbaar te worden, maar hoe het exact wordt...", Adri Dees uit Terneuzen haalt z'n schouders op. Daar komt binnenkort verandering in, belooft Verbeek. "Wat nu water is, wordt land en we hebben eerder al stukken land afgegraven, dat is nu water. Als we over vier weken klaar zijn, kun je precies zien hoe het toekomstige terrein eruit gaat zien."