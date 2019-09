Amsterdamse wethouder onder vuur door chantagebeschuldiging

De vestiging van Beelen in Axel. (foto: Omroep Zeeland)

Beelen zou van plan zijn het Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam over te nemen. Volgens Beelen heeft Dijksma eerder deze week tegen hem gezegd dat de gemeente het Beelen in andere dossiers erg moeilijk kan maken, als hij openheid van zaken zou geven over zijn overnameplan.

'Bananenrepubliek'

Beelen zegt dat hij zich 'ongelooflijk gechanteerd' voelt. "Het lijkt hier wel een bananenrepubliek", aldus Beelen. Hij weet nog niet of hij aangifte gaat doen. Meerdere raadsfracties gaven van tevoren al aan het college aan de tand te zullen voelen tijdens de raadsvergadering van vandaag. Toch besloten de oppositiefracties om haar het voordeel van de twijfel te geven en niet met een motie van wantrouwen te komen. De coalitiepartijen spraken tijdens de raadsvergadering hun steun uit aan de wethouder.

Dagblad De Telegraaf zegt een ondertekende verklaring te hebben van twee medewerkers van Beelen, die maandag bij het gesprek met de drie wethouders Dijksma, Van Doorninck en Ivens waren. Zij bevestigen de lezing van hun topman.

'Geen gedonder'

In een verklaring ontkent Dijksma de beschuldigingen van Beelen en zijn medewerkers. "Ik heb alleen gezegd dat Beelen in die bijeenkomst geen bedrijfsvertrouwelijke informatie over AEB naar buiten mocht brengen. En: laten we geen ruzie maken, we moeten nog met elkaar verder, we moeten er geen gedonder over hebben. Dat hij dit als chantage interpreteerde hoorde ik vanochtend pas", aldus Dijksma.

Verder benadrukt de Amsterdamse wethouder dat haar intenties zuiver waren. Ze wil graag met Beelen in gesprek om een en ander uit te praten. Later op de avond moet duidelijk worden of de gemeenteraad met haar uitleg genoegen neemt.

Financiële problemen

Het Amsterdamse afvalbedrijf AEB zit al langer in de financiële problemen. Het stadsbestuur ziet de oplossing in een overname door het publieke nutsbedrijf HVC. De Amsterdamse D66-wethouder Udo Kock van financiën en economische zaken was het hier niet mee eens. Hij voelde meer voor een overname door het bedrijf van Beelen. De onenigheid daarover leidde vorige week tot zijn vertrek.

Door de problemen bij AEB liggen ook vier van de zes Amsterdamse verbrandingsovens stil. Daardoor kwam ook de verwerking van vervuild slib in de knel. Een deel daarvan werd van Amsterdam naar Axel vervoerd, waar het nu op het terrein van Beelen ligt opgeslagen.

Protest

De politieke partij Sociaal Terneuzen is tegen de komst van dat slib. "Wij weten niet wat voor afval er precies komt, en wat er in dat spulletje zit", zei Jack d'Hooghe, fractievoorzitter van Sociaal Terneuzen eerder daarover. "Komt er nog meer van dit afval naar ons als het misgaat met AEB in Amsterdam? En hoe wordt het opgeslagen in Axel? Dat zijn vragen waar wij mee zitten."

Lees ook: