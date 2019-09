Campingkrakers zijn weer terug bij af na ontruiming 'kraakcamping' Scharendijke

"Zijn ze niet thuis?", vraagt Ineke de Greef die langs het terrein loopt, maar dan als ze het afgesloten hek ziet schrikt ze: "jeetje wat erg zeg! Dit is vervelend", roept ze. De Greef woont nu een paar jaar in het dorp en vindt het triest dat dit gebeurt. "Mensen zetten zich in om hier iets fatsoenlijks te krijgen en dat wordt gewoon onderuit gehaald. Dat vind ik jammer want zo'n leeg terrein is geen goede reclame voor ons dorp", aldus de Greef.

Normale mensen

De kampeerders hebben drie dagen kunnen genieten van de camping, maar vanavond moesten ze in hun eigen bed slapen want het zijn geen zigeuners. "Wij zijn gewoon hele normale mensen met werk en wilden niemand kwaad doen. We hebben het terrein ook niet gesloopt, maar wilden alleen aandacht vragen voor dit probleem", vertelt kampeerder Juliette Weijenberg.

Campingkrakers kunnen niet meer op het terrein van hun illegale camping 't Gevulde Gat (foto: Omroep Zeeland)

De politie laat weten dat ze hebben gedaan wat ze moesten doen: "de eigenaar heeft aangifte gedaan van dat er mensen op zijn terrein waren wat niet is toegestaan. Naar aanleiding daarvan hebben wij de kampeerders gewaarschuwd. Bij de eerste waarschuwing wilden ze niet gaan dus volgde er een tweede vordering waarbij we ze de keuze gaven om te vertrekken of gearresteerd te worden. Toen heeft iedereen ervoor gekozen om weg te gaan waardoor we niemand hebben hoeven aanhouden", zegt politiewoordvoerder Kristel Willems.

Duidelijke boodschap

Ondanks dat de ludieke actie van korte duur was, bekijkt initiatiefnemer Jim Stremme het wel van de positieve kant. "Ik denk dat heel veel mensen naar ons geluisterd hebben en dat was ons doel. Hopelijk staat dit punt weer op de agenda bij de gemeente om hier iets mee te doen", aldus Stremme. De aangifte van de eigenaar van het terrein ligt momenteel bij het openbaar ministerie om beoordeeld te worden.

