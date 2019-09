Ophef over afvalsysteem heeft mogelijk ook gevolgen voor ZorgSaam

De installatie van de Pharmafilter bij ZorgSaam in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het werd destijds gepresenteerd als een grote verbetering: een nieuwe zuiveringsinstallatie die ervoor zorgt dat er minder medicijnresten het riool in verdwijnen en ook nog eens biologische resten vergist tot biogas, wat gebruikt wordt om de energiekosten te verlagen. Toch rijzen er bij andere ziekenhuizen steeds meer twijfels over het systeem.

Problemen met het systeem

Het Amphia Ziekenhuis in Breda was van plan om ook over te stappen op het moderne afvalverwerkingssysteem, maar kiest er nu voor om dat toch niet te doen. De aanleiding voor die keuze zijn de problemen met het systeem in het Zaans Medisch Centrum in Zaanstad.

Het Zaans Medisch Centrum heeft een systeem van Pharmafilter dat afval vermaalt al ruim twee jaar, maar kampt van die twee jaar al anderhalf jaar met een resistente bacterie door problemen met het riool. Door harde stukjes afval die ophopen in het riool ontstonden er opstoppingen, waardoor in wc's rioolwater naar boven kwam dat vol bacteriën en voedingsstoffen voor bacteriën zat. Dat gaf de resistente bacterie de kans om zich te verspreiden.

'Serieus heroverwegen'

Het Amphia in Breda wilde het afvalverwerkingssysteem integreren in de nieuwbouw. "Maar met de kennis van nu gaan we dat serieus heroverwegen", zegt Jan Kluytmans, hoofd infectiepreventie in Breda en lid van het expertteam dat het Zaans MC bijstond. Morgen praat het Amphia met de gemeente, die bij het project betrokken is.

In Terneuzen wordt op dit moment alleen nog het waterzuiveringsdeel van Pharmafilter gebruikt, dat fase 1 genoemd wordt. Het implementeren van fase 2, mét de vermalers, stond wel op de planning, maar is eerder al uit financiële overwegingen uitgesteld. Als blijkt dat de kritiek vanuit het Zaans MC terecht is, kan dat uitstel een geluk bij een ongeluk blijken te zijn.

Op termijn ook in Terneuzen

Toch is ZorgSaam nog altijd van plan om op termijn die vermalers ook in Terneuzen te installeren. "Het idee van het vervolg bestaat nog", zegt woordvoerder Renè Maas. "Maar we volgen de actuele ontwikkelingen uiteraard op de voet", voegt hij daaraan toe.

De werking van Pharmafilter uitgelegd (in het Engels):

Met die vermalers wordt ook al het afval van het ziekenhuis vermalen en verwerkt door het Pharmafilter. Daardoor produceert het ziekenhuis minder afval en meer biogas. "Het maakt schonere en efficiëntere processen in het ziekenhuis mogelijk", schrijft Pharmafilter op de eigen website. "En het afvalwater wordt volledig gereinigd van alle medicijnresten, contrastvloeistoffen en multiresistente bacteriën."

'Niet optimaal'

"Die harde stukjes in de pulp die uit de vermalers komt, leiden tot de verstoppingen en de overstromingen. Als je die vermalers niet gebruikt of er geen hard afval in gooit, heb je dat probleem niet of veel minder. Maar dan gebruik je de installatie ook niet optimaal", zegt Kluytmans tegen de NOS.

Het systeem wordt nu gebruikt in vijf ziekenhuizen, naast Terneuzen en Zaanstad gaat het om een ziekenhuis in Delft en twee ziekenhuizen in Rotterdam. Volgens het bedrijf Pharmafilter hebben de problemen met verstoppingen en resistente bacteriën zich alleen in het Zaans Medisch Centrum voorgedaan.

Geen smurrie met harde stukjes plastig

Daarin speelt mee dat het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, net als ZorgSaam in Terneuzen, nog geen vermalers heeft. En dat het Erasmus MC weliswaar wél werkt met de vermalers, maar dat daar geen restafval en geen laboratoriumafval in de vermalers wordt verwerkt, zodat er geen smurrie met daarin harde stukjes plastic kan ontstaan.

Fabrikant Pharmafilter is woedend over de beschuldiging van het Zaans MC. "De verdachtmakingen van betrokkenheid van Pharmafilter bij de verspreiding van de bacterie zijn niet nieuw, maar missen iedere vorm van deugdelijk bewijs", schrijft het bedrijf in een verklaring op de eigen website. Het wil nu dat er een onafhankelijk onderzoek komt.

Knoop doorhakken

Ondertussen moet ZorgSaam de knoop doorhakken over of die vermalers nu wel of niet op termijn ook in het ziekenhuis in Terneuzen worden geïnstalleerd. Daarover wordt morgen intern overlegd.

