Meer dan 13.000 handtekeningen tegen grootschalig Waterpark Veerse Meer

Bewoners bekijken plannen Vakantiepark Veerse Meer bij inloopavond in dorpshuis De Arne (foto: Omroep Zeeland)

Er is bij Arnemuiden, aan de oevers van het Veerse Meer al een Waterpark met met tientallen woningen. In opdracht van Hogenboom Vakantieparken moeten daar zo'n 900 luxe vakantievilla's bijkomen op landbouwgrond naast het huidige park en op het terrein van de huidige camping De Witte Raaf. Daar staan nu nog veel verouderde huisjes en stacaravans. Het nieuwe terrein beslaat straks ruim 110 hectare, zo'n 200 voetbalvelden.

Auto's

Inwoners van Arnemuiden zien de grootschalige uitbreiding van het huidige Waterpark niet zitten. Ze zijn bang dat er veel auto's door het dorp gaan rijden van en naar het vakantiepark Ook zou een deel van de oevers van het Veerse Meer niet meer bereikbaar zijn voor de inwoners en recreanten, die er nu vaak gaan wandelen, surfen en zwemmen.

De handtekeningenactie begon in juni, en haalde binnen een paar dagen 7.000 steunbetuigingen binnen. In de loop van tijd liep dat aantal verder op tot bijna het dubbele. Hoewel Dingemanse de ontwikkelingen kritisch blijft volgen, spreekt hij nu al over een succes. "Ik had nooit gedacht dat deze handtekeningenactie zo massaal gesteund zou worden!"

Ruimte voor natuur

En de belangrijkste speerpunten lijken overgekomen te zijn op de gemeente Middelburg en Hogenboom Vakantieparken. Zoals de ruimte voor natuur. "We wilden vooral dat er in de plannen ruimte zou zijn voor natuur, want het Veerse Meer is een prachtig gebied met grote natuurwaarde en dat mag natuurlijk niet verkwanseld worden."

Initiatiefnemer Karel Dingemanse over overhandiging handtekeningen

Dat lijkt niet aan dovemansoren gericht te zijn. "In de laatste versie van de plannen zag ik dat er veertien hectare is ingeruimd voor groen en bos, wat voor iedereen openbaar toegankelijk is. Dat is al een flinke stap in de goede richting."

Verkeersproblemen

En het tweede speerpunt is verkeer. "Arnemuiden heeft al grote bottlenecks voor het verkeer. En als daar nog veel meer verkeer bijkomt door dat grootschalige vakantiepark voorzien wij grote verkeersproblemen."

Maar ook die boodschap lijkt volgens Dingemanse aangekomen te zijn. "Er lijkt meer aandacht voor de verkeersproblemen te zijn. Dus ik hoop dat ze met goede oplossing komen. En zo niet dan komen we weer in actie!"

Lees ook: