'Wij hebben tijdens de Watersnood de kracht van het water gevoeld'

"De Nederlandse overheid steekt haar kop in het zand als het gaat om de zeespiegelstijging", zegt Platschorre. "De kust van Zeeland en ook delen van Zuid-Holland zijn niet goed berekend op die zeespiegelstijging." Volgens Platschorre is de verwachte zeespiegelstijging niet eens het grootste probleem. "Het gaat om de kracht van de golven die op de dijken slaat."

Dijken

Platschorre houdt op verschillende plaatsen lezingen over een oplossing voor die zeespiegelstijging. Al eerder waren er plannen voor eilanden voor de Nederlandse kust, maar volgens de Platschorre is het beter de eilanden achter die nieuwe dijken af te graven. De meren die dan ontstaan, kunnen worden gebruikt voor getijdencentrales en de schelpdiersector. "We hebben ruimte nodig voor onder meer onze mosselteelt. De vergunningen in de Waddenzee gaan verlopen."

Het idee is ontwikkeld door een groep ingenieurs, die hun plan vorig jaar oktober ook presenteerden tijdens een congres op Neeltje Jans, over de toekomst van de Oosterscheldekering.

Dat zijn plannen ongetwijfeld miljarden euro's kosten, beseft Platschorre. "Maar het zou mooi zijn als wij als bouwers van de Oosterscheldekering weer eens wat moois en gedurfds kunnen laten zien, om onze naam als Nederlandse strijders tegen het water weer te bevestigen."

Zeeland en deel Zuid-Holland Opgeven

Volgens Platschorre moet de Nederlandse overheid verder kijken dan 2050. Tot die tijd zijn de Nederlandse dijken zeker bestand tegen superstormen. "Maar niemand maakt zich druk over wat er moet gebeuren na die tijd, als straks wellicht de Oosterscheldekering niet meer voldoende bescherming biedt voor Zeeland. Ze denken daar in Den Haag: in het uiterste geval geven we Zeeland en een deel van Zuid-Holland op, en moeten de mensen daar maar verhuizen. Maar daar gaan we hier natuurlijk nooit mee akkoord!"