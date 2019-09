Mysterieuze trillingen op Beveland en Tholen. Waar komen ze vandaan?

Seismograaf (foto: ANP Foto)

Een vrouw uit Kruiningen, die liever anoniem wil blijven, zat gisteren rond 12.00 uur thuis op de bank toen haar rolgordijn ineens begon te bewegen. Tegelijkertijd trilde de vloer en hoorde ze een raar geluid, dat ze niet goed kon thuis brengen.

Later hoorde ze van anderen dat zij het ook gehoord en gevoeld hadden. Een buurvrouw omschreef het 'als gerommel'. Een boer die aan het werk was in zijn loods voelde ook de grond trillen en hoorde tegelijkertijd de spanten van zijn loods kraken.

Niet alleen in de gemeente Reimerswaal is de trilling gevoeld. Ook uit Kloetinge en van Tholen komen meldingen over trillende rolluiken en schuttingen.

KNMI: geen aardbeving

Burgemeester José van Egmond laat weten geen idee te hebben waar de trillingen vandaan komen. Ze heeft ook niks terug kunnen vinden in de meldingen die via de politie of de Veiligheidsregio.

Bij het KNMI zijn ook meldingen binnengekomen, onder meer uit de buurt van Yerseke. Het weerinstituut heeft geen verklaring, maar sluit uit dat het om een aardbeving gaat.