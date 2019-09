Zeelandia Middelburg vindt straf KNVB 'buiten proporties'

Sportpark De Veerse Poort van Zeelandia Middelburg (foto: Zeelandia Middelburg)

Op zaterdag 31 augustus won Zeelandia Middelburg in de districtsbeker met 3-2 van Terneuzen. In dat duel speelde Raymond van Zuijlen mee, die deze zomer overstapte van de jeugd van VCK in Koudekerke naar Zeelandia Middelburg. Van Zuijlen (17) had nog een schorsing openstaan bij zijn oude club van bijna een jaar geleden.

"Voelt niet goed"

Zeelandia Middelburg was daarvan niet op de hoogte, zegt Verhage. "Wij hebben ook geen melding gekregen toen we hem op het digitale wedstrijdformulier invulden", aldus Verhage.

Hoewel Zeelandia Middelburg van de KNVB te horen kreeg dat de straf onherroepelijk is, gaat de club onderzoeken of de straf nog aangevochten kan worden. "We gaan in ieder geval een reactie sturen, want dit voelt niet goed", aldus Verhage.

Trainer baalt

Trainer Salim Ben Sellam baalt van de kwestie. "De beker was voor ons als vierdeklasser een uitdaging." Toch snapt hij de KNVB. "Niet-speelgerechtigde spelers mogen natuurlijk niet opgesteld worden."

Volgens Ben Sellam was de betreffende speler wel op de hoogte van zijn schorsing. "Maar kun je van zo'n jonge speler verwachten dat hij dat dan meldt? Ik vindt dat VCK het beter had moeten communiceren naar ons."