Ondernemers oesterbranche durven weer te investeren

"Dit geeft mogelijkheden om een grotere variatie aan oesters te leveren", zegt D'Hooge. "Er komt steeds meer vraag naar oesters maar omdat we aan vele landen over de hele wereld leveren is dit een goede manier om bijvoorbeeld exportkosten te besparen."

Er is niet alleen vraag naar Zeeuwse oesters maar ook naar oesters uit andere landen. "Wij werken samen met collega's in bijvoorbeeld Frankrijk en Portugal zodat we nog een grote diversiteit kunnen aanleveren. In de periode dat de Zeeuwse er niet is of een mindere kwaliteit heeft, dan kunnen we in ieder geval nog goede oesters leveren."

D'Hooge levert vooral aan restaurants. Zowel topzaken in Nederland zoals driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle en de restaurants van Sergio Herman maar ook aan restaurants in bijvoorbeeld China en Hongkong.

Bakken met oesters (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen jaren heeft de oestersector het niet makkelijk gehad. Het slakje de oesterboorder at veel jonge oesters op en regelmatig kwam het herpes-virus voor wat voor veel verlies zorgde. Toch ziet D'Hooge de toekomst zonnig in: "De World of Oysters is ontstaan omdat het niet goed ging met de Zeeuwse oesters en we onze handel moesten verbreden. Inmiddels zien we wel weer nieuwe kansen zoals de zomeroester die meer mogelijkheden moet gaan geven. Reden genoeg om optimistisch te zijn."