Vrijwilligers zetten masten overeind van gerestaureerde Zeeuwse tweemaster

De 'Avontuur' is een zeldzaam schip, een grote rivierklipper van rond de eeuwwisseling. Het is een zeilend vrachtschip uit die periode. Er bestaan in Nederland nog enkele tientallen casco's van tweemast-rivierklippers, maar er is niet één typisch Zeeuwse tweemast-rivierklipper in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Bodem vernieuwd

Op een scheepswerf in Harlingen is de complete bodem van het schip vernieuwd. Daarom moesten bijvoorbeeld alle hutten, de bar en de kombuis eruit gesloopt worden. "Het hele ruim moest leeg", zegt Job van Weele, een van de vrijwilligers. "De komende maanden gaan we alles er opnieuw inbouwen, dat wordt nog een hele klus."

Deel van de mast van De Avontuur, in de haven van Goes. (foto: Omroep Zeeland)

De Avontuur is in 1914 gebouwd als Zeeuwse tweemastklipper op de werf van Gebroeders Geleijns te Roodevaart bij de Moerdijk. Het schip was bestemd voor het vervoer van basaltblokken voor het aanleggen van dijken. Deze schepen werden ook wel steenbonken genoemd en waren extra zwaar gebouwd. De kubieke meter inhoud was 425 meter met een laadvermogen van 285 ton.

Schippers gezocht

Het is de bedoeling dat het schip komend voorjaar weer in de vaart gaat. Het is dan beschikbaar voor groepen, voor dagtochten en meerdaagse tochten. De stichting die het schip beheert is nog op zoek naar nieuwe schippers, bij voorkeur binnenvaartschippers.