Brouwershaven ademt en draait om nostalgie tijdens de historische kermis

Dat er weer een kermis is in Brouwershaven is vooralsnog een eenmalige actie, volgens Hanno Canters. Dat de kermis er nu staat heeft te maken met de manifestatie Rotjeknor en Brouwse Bruis, georganiseerd door de stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven.

Tijdens de manifestatie wordt de speciale band tussen Brouwershaven en Rotterdam onder de aandacht gebracht. De twee plaatsen hebben in het verleden een sterke band gehad, toen Brouwershaven fungeerde als voorhaven van de Maasstad. De haven van Rotterdam was verzand geraakt. Brouwershaven had in die tijd talloze cafés en hotels.

Gebrek aan belangstelling

De kermis zoals Brouwershaven die vroeger had, is verloren gegaan door een gebrek aan belangstelling, verklaart Canters. "De kermissen in Renesse en Zierikzee waren wel succesvol en konden rekenen op veel belangstelling." Dat kwam ook doordat die twee kermissen in het hoogseizoen plaatsvonden en dus ook veel toeristen trokken. De kermis in Brouwershaven vond op een ander moment in het seizoen plaats en kon dus niet profiteren van die vele toeristen.

De kermis is compleet met zweefmolen, bootjesmolen en dierencarrousel. (foto: Omroep Zeeland)

"En nu vonden we het tijd om het te herhalen", zegt Canters. "Ook in het kader van het thema 'plekken van plezier', het thema van de open monumentendag van dit jaar. Daar hebben we op ingehaakt. Een van de plekken van plezier was Brouwershaven en de kermis. Destijds de enige kermis die op zondag open was, nu niet overigens."

Oud en klassiek

De historische kermis die nu in het centrum van Brouwershaven staat, kenmerkt zich door het vele hout, tentdoek en 'schitterende beschilderingen'. "Je doet echt een stap terug in de tijd. En het past geweldig in het historische centrum." Behalve een klassieke zweefmolen staan er ook twee oude draaicarrousels, een antiek snoepkraam en kan er ook touwtje worden getrokken.