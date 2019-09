Oestersector ziet kansen maar ook bedreigingen

De gezichten stonden vrolijker dan voorgaande jaren tijdens de aftrap van het oesterseizoen. De branche heeft zware jaren gekend door de oesterboorder en het herpes virus dat regelmatig op dook. Maar dankzij de warme zomers lijkt er weer hoop te gloren. De hoge temperaturen zorgen voor veel oesterlarven en oesterbroed en dat zou binnen een paar jaar voor een goede opbrengst kunnen zorgen.

Daarbij wordt de off-bottom kweek, waar de zogenaamde zomeroester uit voortkomt, steeds belangrijker. Nu mag er nog maar op 50 hectare gekweekt worden maar volgens de Nederlandse Oestervereniging is er 150 of 200 hectare nodig om de zomeroester rendabel te maken. Voorzitter Kees van Beveren van de Nederlandse Oestervereniging: "Het doel van de vereniging is nu om door monitoring aan te tonen dat de natuur door deze nieuwe methode niet verstoord wordt. Dan is er wellicht kans op opschaling."

Kees van Beveren tijdens de opening van het oesterseizoen (foto: Omroep Zeeland)

De situatie in het Grevelingenmeer zorgt voor onzekerheid onder de oesterkwekers. In de plannen voor het afgeblazen Brouwerseiland was een idee opgenomen om 70 hectare aan nieuwe oesterpercelen aan te leggen. De helft daarvan zou verdeeld worden door zeven palingvissers en de andere helft zou verdeeld moeten worden onder 30 kwekers.

Van Beveren: "Begin er maar eens aan om 35 hectare te verdelen onder 30 leden. Een haast onmogelijke opgave. Het ministerie ziet nog mogelijkheden voor uitbreiding van de oesterkweek op de Grevelingen dus ik wil het ministerie vragen de 70 hectare maar volledig aan de oestersector ter beschikking te stellen. Wij zien dan wel mogelijkheden om deze op een faire manier onder de leden te verdelen." In dat geval zouden de palingvissers gecompenseerd moeten worden met visrechten of geld.

Oesterteelt op tafels in zakken en manden. (foto: Omroep Zeeland)

De oesterbranche roept ook op om in de geplande doorlaat in de Brouwersdam een getijdencentrale te bouwen. Van Beveren: "Met het getij komt er ook meer zuurstof in het nu grotendeels zuurstofloze Grevelingenmeer. Daardoor komt er meer voedsel beschikbaar, wellicht ook voor de oesters. Echter door de zeespiegelstijging bestaat het risico, dat het water niet meer op een natuurlijke manier uit de Grevelingen kan stromen. En dan zijn er dus maatregelen nodig zoals pompen. Een doorlaatmiddel zonder getijdencentrale die het water naar buiten kan pompen is dus geen optie."

