Vrouwengilde Goes krijgt Koninklijke Erepenning: 'Wij zijn geen tuttige club!'

Wanneer een vereniging 100 jaar bestaat kan deze in aanmerking komen voor een Koninklijke Erepenning die alleen door de koning kan worden toegekend, legde Mulder uit aan de aanwezige dames op het Goese stadhuis. Het Vrouwengilde was al een hele dag op stap en sloot de dag af met een verrassing, althans voor de meesten.

Het bestuur van het gilde was achter de schermen al maanden bezig om alle benodigde gegevens aan te leveren om aan de eisen van de toekenning te voldoen. Volgens voorzitter Ardi Zweedijk-Creemers geen makkelijke klus: "Het bestuur moest aantonen van onbesproken gedrag te zijn. Daarnaast moesten we de archieven induiken om alle gegevens compleet te krijgen. Dat was nogal een proces."

Eenzaamheid

Voor Zweedijk-Creemers komt de onderscheiding op een mooi moment: ze geeft na vijftien jaar het stokje van het voorzitterschap over aan haar opvolger. Maar lid blijft ze nog. "We zijn zeker geen tuttige club. Vroeger kwamen de vrouwen naar ons toe om te leren. Dat hoeft niet meer. Nu zijn het de vrouwen die gestopt zijn met werken en op zoek zijn naar iets leuks of naar gezelschap. Eenzaamheid is een groot woord maar we voorzien wel in een behoefte."