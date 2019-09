Ghost Town Anthology wint belangrijkste prijs Film by the Sea (foto: Omroep Zeeland)

De vakjury onder leiding van Stine Jensen koos uit Ghost Town Anthology uit acht competitiefilms als beste boekverfilming. De film gaat over een fictief mijnstadje in Quebec waar de 21-jarige Simon Dubé zelfmoord pleegt door zijn auto te laten crashen tegen een betonnen muur. Zijn familie, burgemeester en inwoners zijn zo geschokt dat zij niet in staat zijn om de omstandigheden van het drama te bespreken. Er komt geen eind aan de dagen, tot er vreemdelingen verschijnen. De vraag is of dat geesten van dode inwoners zijn of echte mensen.

De vakjury bestaat dit jaar, naast voorzitter Stine Jensen, uit Genelva Krind, Henny Vrienten, Maartje Wortel en Rudolf van den Berg. De jury zegt dat het voor de Film- en Literatuurprijs een nek-aan-nekrace was tussen Mouthpiece en Ghost Town Anthology. De juryleden realiseren zich dat de winnende film misschien niet iedereen aanspreekt, maar is onder de indruk hoe de film de thematiek van al dat verdwijnt, zoals het dorpsleven en mensen die sterven op straat, op een 'prachtige en poëtische en bovenal filmische manier' is verteld.

Meer prijzen

Vanavond werden meer prijzen uitgereikt in de bioscoop. De International Student Jury riep de film Beats van regisseur Brian Welsh uit tot winnaar. De prijs van de jongerenjury ging naar de openingsfilm van het festival: La Belle Époque van regisseur Nicolas Bedos. Portrait de la jeune Fille en Feu van Céline Sciamma won de Le Prix de TV5Monde.

Voor het eerst werden dit jaar twee nieuwe prijzen uitgereikt voor de beste luisterboeken. Becoming van Michelle Obama is verkozen tot beste luisterboek, de prijs voor beste voorlezer werd gewonnen door Inge Ipenburg, zij sprak het luisterboek Goede Dochter van Karin Slaughter in. De Career Achievement Award is gewonnen door de Franse regisseur Claude Lelouch. De Fransman nam afgelopen zondag zijn prijs in ontvangst.

