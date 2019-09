Is Jan-Niek de grootste kermisfan van Zeeland?

Vroeger paste zijn opa altijd op Jan-Niek. Tijdens één van hun rondjes in de kinderwagen zag Jan-Niek alle kleurrijke vrachtwagen klaarstaan om op te bouwen in Axel. Dat jaar ging hij voor het eerst met opa mee naar de kermis. "Daar is het allemaal begonnen. Ik hou van de sfeer. Als klein kindje was ik meteen verkocht."

Meer kermisliefhebbers

Hij kwam terecht in een clubje kermisliefhebbers. Ze bezochten kermissen in de buurt en maakten foto's ervan. "Die maakte ik voor verschillende forums. Toen ik een scooter kreeg kon ik kermissen bezoeken die verder weg waren en toen ik mijn rijbewijs haalde kon ik overal naartoe."

Om zijn passie te delen is Jan-Niek de Facebookpagina Zeeuwse Kermissen begonnen (foto: Omroep Zeeland)

Een jaar of vijf geleden startte hij de Facebook-pagina Zeeuwse Kermissen. Dat kwam omdat een vriend dat wel iets voor hem vond. Op de pagina plaatst hij een kermisagenda, nieuwtjes, weetjes, en natuurlijk zijn foto's. "Op een gegeven moment krijg je steeds meer likes. Dan blijf je doorgaan, want dat is toch wel heel leuk." Inmiddels staat de teller op bijna 2.300 fans.

Dat draaien is heel erg tof. Die blije gezichtjes van de kinderen!" Kermisfan Jan-Niek (28)

Door zijn jaarlijkse bezoeken aan de Zeeuws-Vlaamse kermissen - want hij slaat er niet één over - raakt hij bevriend met verschillende kermisexploitanten. Die helpt hij soms met op- en afbouwen en heel af en toe mag hij een middagje de draaimolen onder zijn hoede nemen. "Dat draaien is heel erg tof. Die blije gezichtjes van de kinderen!"

Een eigen attractie zit er niet in

Op de vraag of hij niet zelf een attractie zou willen schudt hij nee. "Ik zou het heel leuk vinden, maar dat is voorbehouden aan de mensen die in het kermisnest worden grootgebracht. Er is geen tekort aan attracties, dus daarom vind ik dat het van de ouders op kinderen over moet gaan."

De Polyp is de favoriete attractie van Jan-Niek (foto: Omroep Zeeland)

De favoriete attractie van Jan-Niek in Terneuzen is de Polyp, een octopus die aan elk tentakel bakjes heeft die ronddraaien en omhoog gaan. "En als spelletje vind ik de kamelenrace heel leuk, maar die staat hier niet", zegt hij.

Wat vindt zijn vriendin van zijn hobby?

Als hij naar de kermis gaat is hij er zeker vier tot vijf uur te vinden. Een paar spelletjes spelen, misschien een attractie in, wat eten en aan bakje doen met de kermisexploitanten. "Het voelt hier altijd een beetje als thuis. Gelukkig vindt mijn vriendin het gelukkig ook leuk en houdt ze ook van een babbeltje, dat scheelt."

De kermis in Terneuzen draait nog tot en met zondag. Over twee weken is er nog eentje in Hulst en eind oktober in Heikant.