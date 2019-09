Statenleden Bosch en Van Dijk blijven aan: Bosch emotioneel

Commissaris van de Koning Han Polman begon de discussie met een kort betoog: "Het zijn ernstige beschuldigingen. We hebben de wet, gedragscodes. Daar staan regels in. Daar moeten we ons aan houden. U bent rechtstreeks verkozen. Het gaat er om je verantwoordelijkheid te nemen."

Principieel punt

Sylvia Tuinder (voorzitter Commissie Integriteit): "Een Statenlid declareert geen kosten die al zijn vergoed. De PVV is niet altijd integer omgegaan met de middelen. Het is voor ons een principieel punt, juist volksvertegenwoordigers moeten integer handelen. Dit moet niet gebagatelliseerd worden." Er moeten conclusies worden getrokken, zegt Tuinder: "We doen een dringend beroep op Bosch en Van Dijk dat zij hun conclusies moeten trekken." Verder vindt de commissie dat Van Dijk en Bosch hun voorzitterschap van verschillende commissies moeten opzeggen. "Het is jammer dat we hier moeten staan. Maar het is wel noodzakelijk."

Excuses

Peter van Dijk reageerde kort vanuit zijn zetel: "Door de PVV Zeeland zijn de afgelopen jaren fouten gemaakt. Ik ook. Voor mijn fouten maak ik oprechte excuses." Verder refereerde Van Dijk nog specifiek aan Bosch. Een vriendin van Bosch zou Van Dijk dood hebben gewenst.

Emotioneel betoog

Vincent Bosch nam de tijd en zocht het spreekgestoelte op. Hij schetste een beeld van de afgelopen jaren. Dat hij keer op keer het declaratiegedrag van Van Dijk aankaartte, maar dat dat niet werd opgepakt. Hij werd ook emotioneel. "Ik maak mijn diepste excuses voor dat wat ik heb gedaan." Bosch refereerde daarbij aan gemaakte kosten voor de website van Tholen die betaald zijn door provinciale gelden. Dat mag niet. Bosch zijn handtekening stond onder die opdracht. Verder zei hij dat hij slechts 'het vervoersmiddel' was.

Kosten terugbetaald

Bosch vindt dat het KMPG onderzoek niet diep genoeg is ingegaan op het declaratiegedrag van Van Dijk. Hij sloot zijn betoog af met de mededeling dat hij zijn voorzitterschap van een commissie neerlegt. En dat hij de kosten voor de website van de PVV Tholen heeft terugbetaald. Wel blijft hij aan als Statenlid: "Ik ga me weer met de inhoud bezighouden. Me inzetten voor jongeren."

Beide PVV'ers hebben geen enkele steun van de andere Statenleden. Hannie Kool-Blokland (CDA) richting Bosch: "Het is te laat en te mager. "

'Democratie verdient beter'

Ton Veraart (D66): "Het gaat niet om een vergissing, dit gaat over bewust misleiden. Over reeks van jaren van niet integer handelen." Hij stelt: "Stap op. De democratie verdient beter, de kiezers verdienen beter."

Gerrie Temmink (GL) doet er nog een schepje bovenop. "Verbijsterd. Dat er zo is omgegaan met gemeenschapsgeld. Dit raakt ons enorm. Het straalt af op de hele Staten."

Van Dijk en Bosch liggen onder vuur na onterecht ingediende declaraties en beschuldigingen over en weer. Na de ruzie gingen beide kemphanen als individuele Statenleden verder.

Chic vinden

De Commissie Integriteit van de Provincie Zeeland vroeg eerder in een rapport aan commissaris van de Koning Han Polman om er bij de PVV'ers nogmaals op aan te dringen dat ze hun conclusies trekken en verantwoordelijkheid nemen.

Peter van Dijk liet ook eerder deze week weten niet op te stappen.

