Vier nieuwe mural-kunstwerken in Goes

Muurschildering van Eelco van den Berge in Goes (foto: Omroep Zeeland)

In Goes sieren al jaren kunstwerken diverse gevels. In 2015 gingen kunstenaars uit binnen- en buitenland tijdens een tiendaags festival aan de slag. Later kwamen daar nog enkele murals bij.

Aan de slag

Op initiatief van de culturele raad en in samenwerking met woningcorporatie RWS wordt komende weken opnieuw geschilderd. Karski

& Beyond en kunstenaarsduo Bier en Brood beginnen volgende week op twee gevels in de Appelstraat. Kunstenaar Peeta uit Italië gaat dan aan de slag in de Bramestraat.

In de herfstvakantie (7 tot en met 18 oktober) werkt het kunstenaarsduo Karski & Beyond samen met een groep jongeren aan het ontwerp van de schildering voor de sporthal in de Thorbeckelaan in de Goese Polder.

Muurschildering in Goes (foto: Marcel Oele)

Op http://www.goesisgoes.nl/beleven/cultuur/mural-goes zijn alle mural-kunstwerken te bekijken.

Lees ook: