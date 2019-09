Polman hard richting Bosch: Bosch maakt uiteindelijk excuses

Tijdens de vergadering nam Polman afstand van het voorzitterschap om de discussie met Bosch goed te kunnen voeren. Polman: Het is glashelder. Ik weet het 100 procent zeker. U heeft het met mij gehad over de moeite die u had over de aanstelling van de echtgenote van Peter van Dijk als fractiemedewerker. Ik heb u toen aangeraden bemiddeling op te zoeken. U heeft het met mij niet gehad over malversaties."

Bosch krabbelde na dat betoog enigszins terug. "Ik heb in die tijd op zoveel deuren geklopt. Ik dacht ook bij u."

Onterechte beschuldigingen

De vergadering is op verzoek van Statenlid Hannie Kool-Blokland enige tijd geschorst geweest. "Hier worden zulke onterechte beschuldigingen gedaan. Ik vraag om een schorsing."

Statenlid Hans van Geesbergen heeft het voorzitterschap overgenomen van Polman, op dit punt. Tijdens de schorsing vielen woorden als 'ongekend'en 'ongehoord'.

Excuses

Na de schorsing bood Vincent Bosch alsnog zijn excuses aan, op nadrukkelijk verzoek van Hannie Kool-Blokland. Bosch: "Commissaris, ik kijk u in de ogen. Mijn excuses." Bosch bleef verder bij zijn eerdere verklaring. "Ik heb toen heel veel gesprekken gevoerd. Sommige dingen zijn wat troebel."

Hannie Kool -Blokland had het nog over een motie van afkeuring richting zowel Vincent Bosch als Peter van Dijk. Die wordt naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van de vergadering, vanmiddag in stemming gebracht.