Hoek 'niet per se favoriet' in derby tegen GOES

Kim Van den Bergh in actie voor Hoek (foto: Orange Pictures)

Hoek mist in de derby Gert-Jan van Leiden. "Dat was een domper", zegt Gevaert. "Want Gert-Jan is een belangrijke schakel. maar ik maak me niet druk. We hebben genoeg opties."

De kans is groot dat Kim Van den Bergh de plaats van Van Leiden in het centrum van de verdediging inneemt.

Hoek leed vorige week de eerste nederlaag. "We moeten niet pessimistisch worden. We hebben negen op twaalf gehaald en ik ben tevreden. Alleen stond het bij balverlies niet goed tegen Ter Leede. Daar hebben we deze week aan gewerkt."

Lieven Gevaert coacht Hoek in het uitduel tegen ODIN'59. (foto: Orange Pictures)

'Het gaat om de eer van Zeeland'

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 4-12 2. DVS'33 4-10 3. Harkemase Boys 4-10 4. Jong Almere City FC 4-10 5. Hoek 4-9 15. GOES 4-3

Gevaert is nieuw bij Hoek, maar heeft wel gemerkt dat de wedstrijd tegen GOES belangrijk is. "Je probeert je in te leven in de club. Ik voelde meteen dat dit een wedstrijd is die omcirkelt staat op de kalender."

De derby Hoek-GOES is morgen live te volgen op Omroep Zeeland Radio. De voorbeschouwingen beginnen vanaf 13.30 uur. Een ruime samenvatting van de wedstrijd is 's avonds te bekijken op deze site en zondag op TV in Omroep Zeeland Sport. De uitzending begint om 18.10 uur.

