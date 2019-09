EPZ vrijgesproken van dodelijk ongeval, wel schuldig aan twee andere bedrijfsongevallen

Bij de kolencentrale in Borssele vonden in 2015 drie bedrijfsongevallen plaats (foto: Omroep Zeeland)

Ook onderaannemer Sagro is vrijgesproken van het dodelijk ongeval op 20 november 2015. Het slachtoffer dat op het terrein van de kolencentrale werkte, was in dienst van Sagro.

De rechtbank legt EPZ een geldboete op van 125.000 euro. Eerder eiste het Openbaar Ministerie een boete van 225.000 euro, maar aangezien het bedrijf voor het meest ernstige ongeval is vrijgesproken, valt de straf lager uit. Aannemersbedrijf Sagro tegen wie het OM 75.000 eiste, hoeft helemaal geen boete te betalen. Zij stonden enkel terecht voor het dodelijk ongeval.

Overtreden Arbeidsomstandighedenwet

Een 64-jarige Vlissinger liep 24 juli 2015 ernstige brandwonden op door gloeiende asdeeltjes. De man was bezig met werkzaamheden aan een verstopte stoomketel. Volgens de rechtbank is dit ongeval aan EPZ te wijten. Het bedrijf overtrad de Arbeidsomstandighedenwet. Daardoor konden werknemers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden worden blootgesteld aan heet vliegas. Het bedrijf lette er onvoldoende op dat werknemers instructies naleefden. De rechtbank vindt dat twee leidinggevenden van EPZ hiervoor mede verantwoordelijk zijn.

Stofexplosies

Twee maanden later, op 23 september 2015, raakten in de biomassacentrale vier mensen gewond door stofexplosies. Twee van hen liepen ernstige verwondingen op. De biomassacentrale lag op het terrein van de kolencentrale. Volgens de rechtbank overtrad EPZ ook hier de Arbeidsomstandighedenwet.

Vrijspraak fataal ongeval

Tijdens werkzaamheden op 20 november 2015 was een werknemer op een afgelegen terrein met een shovel kolen aan het storten in een trechter boven een transportband. Toen hij niet reageerde op oproepen via de portofoon vond een collega hem in de trechter. Hij bleek te zijn overleden. Hoe hij in de trechter terecht kwam en wat de precieze doodsoorzaak is geweest, kan niet onomstotelijk worden vastgesteld. Gelet op de wijze waarop de man is aangetroffen, moet worden aangenomen dat hij de shovel heeft geparkeerd, is uitgestapt en door eigen toedoen in de trechter terecht is gekomen.

De rechtbank vindt niet dat EPZ en aannemersbedrijf Sagro in deze situatie de Arbeidsomstandighedenwet hebben overtreden. Zo kan niet worden gezegd dat de trechter met transportband op de verkeerde wijze werd gebruikt. Ook waren er uitgebreide gebruikershandleidingen en werden het veiligheidsbeleid en de voorschriften aan werknemers kenbaar gemaakt.

Persrechter Lieneke de Klerk over de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch

Zowel het OM als EPZ, Sagro en de leidinggevenden hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

