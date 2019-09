Motorische screening voor alle Zeeuwse schoolkinderen

Er zijn zorgen over de motorische ontwikkeling van kinderen van vier tot twaalf jaar. Uit onderzoek is al gebleken dat landelijk gezien 44 procent minder fit is dan eigenlijk zou moeten. Het doel van het project is om te inventariseren hoe het met de motorische ontwikkeling van de Zeeuwse kinderen is gesteld.

Gymlessen

Het onderzoek zal tijdens de gymlessen gedaan worden door studenten van het CIOS en de HZ University of Applied Sciences. Er wordt gekeken naar het BMI, het sportgedrag, de sportbehoefte en de motoriek van de kinderen.

"Dit onderzoek levert een hoop data op waarmee we gerichter iets kunnen zeggen over de gezondheid van onze kinderen. We willen alle 197 scholen in Zeeland hier enthousiast voor maken en laten meedoen," zegt Patrick Vader van SportZeeland.