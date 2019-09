Monument voor Poolse strijders onthuld in Axel

Het is inmiddels 75 jaar geleden dat de Zeeuws-Vlaamse stad werd bevrijd. De gevechten rondom Axel in september 1944 waren heftig. Zo'n 75 Polen lieten het leven bij die bevrijding. Na dagenlange gevechten wisten de Polen onder dekking een Bailey-brug te leggen over het zijkanaal naar Hulst. Daarna was de weg naar Axel open. Die bruggen werden vernoemd naar een stad in Polen, in dit geval was dat Gdynia.

Brug naar de vrijheid

Het monument dat vandaag onthuld is, heet 'De brug naar de Vrijheid'. Het is onthuld bij de herdenking van de bevrijding van Axel door de Eerste Poolse Pantserdivisie. Het monument kon er komen mede dankzij en inzamelingsactie door Oorlogsmuseum Gdynia in Axel.

Bombardement voorkomen

In een ultieme poging slaagden de Polen er op een mistige dinsdag in om een baileybrug over het kanaal te leggen. Daarover kon zwaar legermaterieel naar Axel dat korte tijd later werd bevrijd. Volgens Mario Maas van het Oorlogsmuseum Gdynia werd door deze actie op het nippertje voorkomen dat de geallieerden kozen voor een bombardement op Axel om een doorbraak te forceren.

ITEM monument Axel

