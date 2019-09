Minister: 'Regiodeal succes in Zeeland'

In juli 2018 werd de regiodeal Zeeland ondertekend in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Versterken Zeeuwse identiteit

Minister Schouten vindt het vernieuwde Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp, dat op 25 oktober zijn deuren opent, een geslaagd voorbeeld van de besteding van regiogelden. Ze noemt het museum in haar brief, die ook is ondertekend door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, 'de grootste culturele instelling van Zeeland'. Dit omdat meer dan 100 vrijwilligers zich inzetten voor het museum. "Het museum is een ontmoetingsplek, benadrukt de Zeeuwse identiteit en versterkt het culturele aanbod in de regio en daarmee de toeristische sector", aldus de minister.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiën reageert op de brief uit Den Haag: "We zijn heel blij dat het kabinet als die middelen beschikbaar heeft gesteld, dat we gezamenlijk projecten hebben kunnen selecteren en dat die projecten succesvol zijn opgestart. Het geld wordt in Zeeland goed en nuttig besteed."

In juli 2018 werd de Zeeuwse regiodeal in Den Haag ondertekend. Het kabinet stelde 950 miljoen euro beschikbaar voor de jaren 2018 -2022. Regio's konden voorstellen indienen bijvoorbeeld op het gebied van wonen, veiligheid, werken, leren en recreëren. Zeeland krijgt in totaal 35 miljoen euro aan regiogelden van het Rijk, 22,4 miljoen hiervan is al ontvangen. De provincie krijgt dus nog ongeveer een derde: 12,6 miljoen. Dit valt te lezen in de Miljoenennota, die deze week op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Volgende ronde

Een andere regio die door minister Schoten wordt genoemd is Rotterdam-Zuid. Daar wordt 260 miljoen geïnvesteerd. Vanaf 9 september dit jaar is een nieuwe ronde gestart waarin regio's opnieuw met voorstellen kunnen komen. Het Rijk stelt deze keer in totaal 180 miljoen beschikbaar. Zeeland gaat ook meedingen en rekent op zo'n 10 miljoen, aldus Jo-Annes de Bat.

