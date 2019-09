GOES op zoek naar punten, goals en zelfvertrouwen

GOES scoorde 304 minuten niet; Steve Schalkwijk is de maker van het laatste doelpunt (foto: Orange Pictures)

Morgen speelt GOES tegen Hoek. Het is de allereerste wedstrijd tussen twee Zeeuwse ploegen in de Derde Divisie. Het is mogelijk omdat GOES overstapte van de zondag naar de zaterdag.

Droog staan

Een overstap die nog niet succesvol is. GOES begon met een 2-3 zege op DOVO, maar verloor daarna drie duels op rij. In die drie wedstrijden kwam GOES niet tot scoren, waardoor de Bevelandse ploeg al 304 minuten droog staat. Ter vergelijking; ook vorig seizoen stond de teller enige tijd op nul al duurde dat niet zo lang: 234 minuten.

Daniel Wissel (links) in actie tegen Ajax (foto: René van der Vliet)

Zoals GOES nu speelt, is scoren een probleem. Zo gaf aanvaller Daniël Wissel vorige week aan na de nederlaag tegen Ajax. "We spelen al jaren 4-3-3 met buitenspelers maar die hebben we nu niet. Daarom moeten we anders spelen. Maar er zit heel weinig voetbal in het 4-4-2 wat we nu spelen", aldus Wissel.

"Eigenlijk werkt het allemaal niet echt, want we hebben de afgelopen weken ook 4-3-3 en 5-3-2 gespeeld. We moeten er meer en specifieker op trainen. Anders kunnen we blijkbaar niet uitvoeren."

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 4-12 2. DVS'33 4-10 3. Harkemase Boys 4-10 4. Jong Almere City FC 4-10 5. Hoek 4-9 15. GOES 4-3

GOES-trainer Ruud Pennings (foto: Omroep Zeeland)

Hoe GOES tegen Hoek gaat spelen, wil trainer Ruud Pennings niet prijsgeven. "Dat wil ik nog even voor me houden. We hebben het gisteren besproken, maar laten we Hoek niet wijzer maken dan ze al zijn."

Knikkende knieën

"Het uitgangspunt is meer dat we voor een ommekeer kunnen zorgen, dan dat we met knikkende knieën naar Hoek gaan", zegt Pennings.

Bij GOES zijn Sjoerd Verhulst en Jesse Bank niet inzetbaar. Verhulst is al langer geblesseerd en Bank heeft een blindedarmontsteking. Middenvelder Tim de Winter, die een heupblessure had, is inzetbaar. De Winter viel tegen Ajax al in.

'We gaan niet met knikkende knieën naar Hoek hoor, haha'

De derby Hoek-GOES is morgen live te volgen op Omroep Zeeland Radio. De voorbeschouwingen beginnen vanaf 13.30 uur. Een ruime samenvatting van de wedstrijd is 's avonds te bekijken op deze site en zondag op TV in Omroep Zeeland Sport. De uitzending begint om 18.10 uur.

Lees ook: