Mysterieuze trilling tóch vastgelegd, door seismoloog in Oostburg

Uit de reacties die eerder bij Omroep Zeeland zijn binnengekomen bleek dat inwoners van Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en Schouwen-Duiveland de vreemde trillingen gevoeld hebben. Ze omschrijven trillende gebouwen, rolgordijnen, rolluiken en schuttingen.

Kaart van meldingen en meting mysterieuze trilling (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de getuigenissen duurde het vreemde getril zeker een halve minuut. Gezien de verspreiding van de meldingen gaat het dus niet om zwaar vrachtverkeer. Dat zou alleen lokaal merkbaar zijn.

Geen aardbeving, maar wat wel?

Het KNMI, dat zoals gezegd geen meetpunten voor seismologie heeft in Zeeland, tast nog in het duister over wat deze vreemde trilling precies was, maar weet wel één ding zeker: het was geen aardbeving. Dan had dat namelijk bij een van de meetpunten buiten Zeeland ook meetbaar moeten zijn. Blijft nog over als mogelijkheid vliegtuigen die door de geluidsbarrière gaan, maar dat houdt doorgaans niet een halve minuut aan.

Wat het is blijft dus vooralsnog een mysterie. Maar we hebben nu wél tastbaar bewijs, dankzij seismoloog Marchal van Lare uit Oostburg. Dus als jij een van die Zeeuwen bent die dit heeft gevoeld en je werd niet geloofd door mensen in jouw omgeving, laat ze dan dit bericht maar even zien. En wie weet komen we er dankzij deze meting later alsnog wat deze vreemde trilling nou heeft veroorzaakt.

