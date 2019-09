Petitie moet kaalslag op de begraafplaats in Bruinisse stoppen

Gestorven familieleden van Moelijker liggen allemaal op het kerkhof in Bruinisse, vandaar dat het hem persoonlijk raakt. "Als ik er langsloop dan komen alle herinneringen van vroeger boven en zo'n steen helpt de herinnering. Als die er niet zou staan kun je niet meer zien wie er begraven ligt", zegt Moelijker. "Op den duur zal er dan een weiland ontstaan en kunnen ze misschien in plaats van grasmaaiers koeien hier laten rondlopen."

Nieuwe begraafplaats

De gemeente laat weten dat ze de grafmonumenten alleen verwijderen wanneer dit juridisch kan, dus ná het vervallen van de grafrechten of het gebruiksrecht. Volgens de gemeente is er wel een oplossing om de grafmonumenten te behouden. "Wanneer men bij een algemeen graf de keuze maakt om het te begraven in een particulier graf en daarbij de rechten verlengt, wordt het graf en het monument uiteraard in stand gehouden", laat de gemeente in een schriftelijke reactie weten.

In de gemeentepolitiek heeft Moelijker een medestander gevonden in het GroenLinks-raadslid Jet van Gent. Zij vindt het weghalen van de stenen überhaupt niet noodzakelijk. "Tegenover dit kerkhof ligt een hele nieuwe begraafplaats waar we bij wijze van spreke nog honderd jaar qua ruimte mee vooruit kunnen", aldus Van Gent.

Bloeiend monument

Volgens haar kan de begraafplaats wel multifunctioneler worden ingezet. "Als het nodig is, kan de bodembedekking worden vervangen door planten, zodat de begraafplaats een bloeiend monument wordt. Een plaats waar gemediteerd kan worden en waar insecten als vlinders en bijen rustig kunnen leven. Daarbij dragen we ook nog een steentje bij aan de biodiversiteit", oppert Van Gent. Vooralsnog zijn er niet genoeg medestanders vanuit de gemeente dus Van Gent gaat daar de komende periode mee aan de slag.

Jet van Gent raadslid van de gemeente Schouwen-Duiveland en Adri Moelijker bij het graf van zijn ouders (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van Gent zal de gemeente voorlopig dus nog geen ander beleid gaan voeren waardoor de stenen verwijderd blijven worden als de nabestaanden geen grafrechten betalen. Daarnaast zouden losse stenen kunnen omvallen waardoor ze andere grafmonumenten beschadigen. Als dat gebeurt, zou de gemeente daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

'Het is echt niet zo dat zo'n steen omwaait'

Maar volgens Moelijker is de kans dat grafstenen omvallen zeer klein. "Het is echt niet zo dat zo'n steen omwaait en bovendien mocht het gebeuren dan hebben de onderhoudsmensen van deze begraafplaats genoeg gereedschap om de steen even recht te zetten."

Inmiddels hebben meer dan 170 mensen de petitie ondertekend. Wanneer Moelijker al die handtekeningen gaat overhandigen weet hij nog niet. Hij overweegt dat te doen tijdens de informatieavond op 30 september, waar alle inwoners van Bruinisse voor zijn uitgenodigd. De gemeente zal dan vragen rondom de begraafplaats beantwoorden in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Lees ook: