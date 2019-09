Hoek zegeviert in Zeeuwse derby

GOES leek de debatten te openen in Zeeuws-Vlaanderen, met kansen voor Tim de Winter en Steve Schalkwijk. Schalkwijk scoorde binnen de eerste tien minuten maar de treffer werd afgekeurd. Binnen de minuut was het aan de andere kant wél raak; Jonathan Constansia zette de eerste de beste kans van Hoek om in een doelpunt. Enkele minuten later kreeg Hoek ook een afgekeurde goal te verwerken; Erwin Franse werd teruggefloten wegens buitenspel.

Rode kaart

Jonathan Constansia was een plaaggeest voor de Bevelandse verdediging en dat leidde indirect tot een rode kaart toen Sherief Tawfik de Hoek-speler onreglementair neerhaalde. GOES-trainer Pennings greep in en wisselde aanvaller Sylvio Hage voor verdediger Ralph de Kok, maar Hage nam dat zijn trainer niet in dank af. De koffer van de verzorger sneuvelde na een rake trap van de vervangen speler. Vlak voor rust breidde Hoek de voorsprong uit via de Belg Alexander Embrechts die uit een corner de 2-0 op het bord zette.

Alexander Embrechts zorgt tegen GOES voor de 2-0 voor Hoek (foto: P.Maljaars)

Hoek ging na rust vrolijk verder en kwam al snel op 3-0. Erwin Franse werd in de counter gelanceerd, passeerde zijn tegenstanders, gaf voor en Ruben de Jager werkte uitstekend af. Nog geen twee minuten later mocht Franse zelf aanleggen. Wederom uit de counter werd de van GOES overgekomen buitenspeler aangespeeld en Franse maakte oog in oog met de keeper geen fout. Hierna werd het de wedstrijd van de strafschoppen; namens Hoek mochten Impens en Nelis scoren van elf meter, in de laatste seconde van de strijd scoorde Daniel Wissel de eretreffer voor GOES, ook hij maakte een penalty.

Scoreverloop

1-0 Jonathan Constansia (11)

2-0 Alexander Embrechts (44)

3-0 Ruben de Jager (57)

4-0 Erwin Franse (59)

5-0 Rik Impens (73/pen)

6-0 Robin Nelis (78/pen)

6-1 Daniël Wissel (91/pen)

Bijzonderheden

Sherief Tawfik krijgt in de 25e minuut een rode kaart na het neerhalen van een doorgebroken speler en moet het veld verlaten.

Tim de Winter krijgt in de 73e minuut zijn tweede gele kaart en moet het veld verlaten.

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Kim van den Bergh, Alexander Embrechts, Karim Bannani (Roycel James/70), Reguillo Vandepitte, Steven Smulder (Sven Mbikulu/80), Jonathan Constansia (Robin Nelis/64), Rik Impens, Erwin Franse, Ruben de Jager

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker, Tim de Winter, Ruben Hollemans, Hiep Nguyen, Sylvio Hage (Ralph de Kok/29), Steve Schalkwijk (Remon de Vlieger/76), Mart de Kroo (Daniël Wissel/76)