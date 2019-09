Valse start voor promovendus Terneuzense Boys

Een duel om de bal tussen Peric (Terneuzense Boys) en Emanuels (WNC) (foto: H. Brouns)

De wedstrijd op Sportcomplex Zuidersportpark begon een kwartier later omdat de bezoekers uit Waardenburg last hadden van drukte op de weg richting Zeeuws-Vlaanderen. Ondanks de vertraging was het WNC dat al vroeg in het duel op voorsprong kwam. Willem-Paul van der Heijden bezorgde zijn ploeg de 0-1. Terneuzense Boys probeerde de achterstand goed te maken, maar kreeg na een half uur spelen opnieuw een domper te verwerken. Ditmaal was het Joel Sanaky die de thuisploeg in rouw dompelde. Beide goals voor WNC kwamen voort uit een corner. Terneuzense Boys kreeg wel de nodige kansen maar stuitte steeds op de doelman van de bezoekers.

Ommekeer niet mogelijk

Ook na rust was WNC de betere ploeg op het veld. Het duurde dan ook niet lang voordat de bezoekers hun voorsprong nog wisten uit te breiden. Gideon Emanuels zette de 0-3 op het scorebord. Het tempo van de bezoekers lag iets te hoog voor de promovendus die daardoor op hardhandige wijze kennismaakte met het hogere niveau. WNC geloofde het wel en daarom was de 0-3 ook tevens de eindstand.

Van den Hemel: "Niet van links naar rechts getikt"

Coach Hubert van den Hemel was na afloop eerlijk over het resultaat. "We merken dat het tempo van de tegenstanders gewoon hoger ligt in deze divisie. Desondanks kregen we toch de nodige kansen om er zeker een of twee te maken." De trainer van Terneuzense Boys heeft ondanks de nederlaag toch vertrouwen in betere resultaten: "We zijn niet van links naar rechts getikt. Het seizoen duurt nog lang en we gaan zeker nog betere resultaten halen".

Scoreverloop

0-1 Van der Heijden (7)

0-2 J. Sanaky (31)

0-3 Emanuels (52)

Opstelling

Antonie Notte, Niek Hamelink, Ewoud van Troost (Glenn Michielsen/57), Thiemo Moes, Wouter Faasse, Dangelo Martien, Bart Gort, Douwe Zeegers, Justin van Rossem (Sander Oonk/26), Miroslav Peric (Jesper Cornelissen/62), Bart van Fraeijenhove