Opnieuw gps-systeem uit trekker gestolen, dit keer in Westkapelle

John Deere trekker op het land (foto: Adrie Gideonse)

Het is niet de eerste keer dat dieven het op de dure gps-systemen in trekkers hebben gemunt. De gps-systemen die in trekkers worden gebruikt hebben een waarde van tot wel 20.000 euro. De politie heeft dan ook in het verleden al vaker alarm geslagen over gps-diefstallen.

Schade in de honderdduizenden euro's

De dieven sloegen eerder in Zeeland onder meer toe in Schoondijke, Oostburg, Zuidzande, Aardenburg, IJzendijke en Westdorpe. Daar komt nu dus Westkapelle bij. De totale schade voor Zeeuwse boeren loopt dan ook in de vele honderduizenden euro's.

Buiten Zeeland zijn de gps-dieven ook actief in Groningen, de regio rond Bergen op Zoom en Gelderland, maar ook in in België, Frankrijk en Duitsland zijn ze actief. "We gaan ervan uit dat er een professionele organisatie achter zit die een voorliefde heeft voor John Deere apparatuur en grensstreken", zei Christian Wisse van de politie eerder tijdens een informatiebijeenkomst over de diefstallen.

Geen DNA-sporen

De politie heeft het onderzoek naar deze diefstallen dan ook landelijk én internationaal opgepakt. Vooralsnog heeft dat nog niet tot aanhoudingen geleid. Dat komt onder meer doordat de dieven tot nu toe geen bruikbare DNA-sporen achterlaten.

