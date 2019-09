Kloetinge wint met tien man van Sliedrecht

Kloetinge viert een treffer op het Wesselopark (archieffoto) (foto: Ron Quinten)

Kloetinge had misschien verwacht meer moeite te hebben met de nummer twee van de 1e klasse C van vorig seizoen, maar het won afgetekend. Van der Poel opende de score na een klein kwartier spelen, hij ontving de bal rond het strafschopgebied en schoot de bal diagonaal langs de Sliedrecht-doelman. Lang kwam de ploeg van Marcel Lourens niet in de problemen, maar Daan Esser kreeg in de 66e minuut zijn tweede gele kaart en Sliedrecht ging aanzetten. Kloetinge speelde het echter gehaaid uit; met twee fraaie doelpunten uit de counter zette het de eindstand op het bord.

In de 82e minuut kreeg Xander van der Poel de bal rond de middellijn en ging hij op avontuur; hij passeerde twee verdedigers, kapte de keeper uit, en werkte beheerst af. In blessuretijd zorgde nieuweling Jeremy Hubregtse voor de eindstand; hij werd gelanceerd en maakte het in een onderonsje met de keeper fraai af; hij lobte de bal van een meter of zestien fraai over de doelman.

Scoreverloop:

1-0 Xander van der Poel (12)

2-0 Xander van der Poel (82)

3-0 Jeremy Hubregtse (90+1)

Bijzonderheden:

Daan Esser krijgt in de 66e minuut zijn tweede gele kaart en moet het veld verlaten.

Opstelling Kloetinge:

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jaap Esser, Jeroen de Jonge, Marijn Wijkhuis (Timo Jansen/57), Daan Esser, Valentijn van Keulen (Luuk van Vossen/45), Thijs van den Dries, Jeremy Hubregtse, Xander van der Poel, Ronaldo Meijer (Lionel Fitsch/66)