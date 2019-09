Oemoemenoe lijdt zware nederlaag

De rugbyers van Oemoemenoe (archieffoto) (foto: Miriam Wasterval)

Oemoemenoe had de wind niet in de zeilen in Amsterdam. De Middelburgse ploeg beschikt over een smalle selectie met veel jonge talenten uit de eigen opleiding en zag enkele sterkhouders, waaronder de broers Jordan en Leroy Kersten, vertrekken, Tegen Ascrum ontbraken nog meer ervaren spelers, waardoor de zwart-witten eigenlijk geen vuist konden maken tegen Ascrum, dat de groepsfase afgetekend wint. Matthijs Albregtse maakte de enige try voor Oemoemenoe.

Door de nederlaag ligt het lot van Oemoemenoe nu in de handen van de Oysters, dat nog tegen Hookers speelt. De nummer twee in de groepsfase speelt playoffs tegen andere nummers twee om zich te mogen plaatsen voor de kampioenspoule. Oemoemenoe maakt nog kans om bij de twee beste nummers tweede te eindigen, maar dan moeten de Oisterwijk Oysters verliezen van Hookers. Die wedstrijd was bij het schrijven van dit artikel nog niet afgelopen.