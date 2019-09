Jazz in Domburg tot in het zorgcentrum aan toe

De Tilburgers treden al elf jaar op tijdens Jazz by the Sea in Domburg en omgeving en wilden graag iets terug doen. "We kregen te horen dat er nog nooit een optreden in het verzorgingstehuis is geweest tijdens het jazzfestival. Wij hadden zoiets al eens gedaan in Amersfoort en hebben hier voorgesteld om ook te komen. Die uitnodiging hebben ze aangenomen", vertelt bandleider Antoine Daemen.

Het publiek bestond voornamelijk uit dementerende ouderen. De reactie op de muziek was dus wisselend. Daemen: "Er kan van alles gebeuren maar wat we vooral voelen is dankbaarheid. Mensen genieten op hun eigen manier en vinden het prachtig. Dus wij ook.

Tilburgse brazzband brengt jazz naar het Domburgse verzorgingstehuis Simnia (foto: Omroep Zeeland)

Mevrouw Willemien Bouwens zat halverwege de zaal. "Je bent geneigd om constant te gaan dansen". Toch houdt ze het bij stilletjes meedeinen op haar stel. Ze is blij met de livemuziek."Ik kan niet meer naar het dorp. Daar kom je met je rollator niet door de drukte heen. Ik ben dankbaar dat ze nu naar ons toe komen."

Jazz by the Sea duurt nog tot en met zondag. Een verslag van de opening is maandag na Zeeland Nu te zien in het programma Evenement van de Week.