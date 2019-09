Oud-mariniers poetsen standbeeld Michiel de Ruyter: 'Het is toch een beetje de vader van het korps'

De mariniers staken de handen uit de mouwen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Contact Oud en actief dienende Mariniers (COM), een club die destijds is opgericht omdat veel mariniers die uit dienst gingen 'het praatje misten', vertelt oud-marinier Dennis de Visser uit Oost-Souburg. "Het zijn toch bepaalde woorden die je onderling gebruikt, of grappen die je maakt die 'gewone burgers' niet snappen."

'Vader van het korps'

Maar vandaag moest er, voordat de feestelijke activiteiten écht begonnen, eerst de handen uit de mouwen gestoken worden. En dat deden de heren met trots. "Het is toch een beetje de vader van het korps. Onze oprichter."

Oud-mariniers staan klaar om Michiel te poetsen (foto: Omroep Zeeland)

Het werk was niet voor niks want het beeld van Michiel wordt, tot frustratie van velen, veelvuldig gebruikt als vogeltoilet. De vogelpoep op Michiel is in Vlissingen al jaren een probleem. In 2013 werd er zelfs een bakje met gel vastgekit op het hoofd om de vogels te weren. Voor actie van de mariniers had de gemeente Vlissingen speciaal een poetsbeurt overgeslagen zodat de mannen ook echt eer van hun werk zouden hebben.

Rondvaart

Toen het beeld schoon was konden de mariniers verder met het vieren van hun jubileum. Dit deden ze onder meer met een rondvaart over de Westerschelde.

