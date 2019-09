Uitslagen amateurvoetbal 21 september

Het hoofdgerecht van deze zaterdag was natuurlijk de Zeeuwse derby in de Derde Divisie; Hoek en GOES speelden voor het eerst in hun geschiedenis een competitiewedstrijd tegen elkaar. De Zeeuws-Vlamingen lieten geen spaan heel van de bezoekers; het won met 6-1. In de andere klasses ging het seizoen vandaag van start. In de 1e klasse C won Kloetingen en verloor Terneuzense Boys. Alle uitslagen van deze zaterdag komen in dit artikel in vogelvlucht aan je voorbij.