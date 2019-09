Trainers zijn het eens: "Als GOES voor rust scoort wordt het een andere wedstrijd"

Hoek-GOES was in het eerste halfuur een spannende, gelijkopgaande derby waarin de bezoekers de beste kansen kregen. Pennings is dan ook tevreden over dat deel van de wedstrijd. "We hebben kansen genoeg gehad, goed gespeeld, veel gecreëerd en weinig weggeven. Wie de uitslag van 6-1 ziet denkt misschien dat we zijn afgeschoten, maar als we in de eerste helft scherper zijn gaan we met een voorsprong de rust in."

Onze verdienste

"Het is ook onze verdienste dat zij niet scoren", reageert Gevaert. "Wij maken onze eerste kans wel en dan kun je relaxter gaan voetballen." De overwinning van Hoek is natuurlijk duidelijk, maar volgens de trainer zat er zelfs nog wel meer in. "Ik wil niet hautain klinken of neer kijken op de tegenstander, maar eigenlijk moet je zeker tegen negen man meer kansen afdwingen en misschien nog wel één of twee keer meer scoren. Maar misschien ben ik nu te kritisch."

Middelvingers

Hoek kent al met al een prima competitiestart met twaalf punten uit vijf wedstrijden. Erwin Franse is nieuw bij de Zeeuws-Vlaamse club en kwam uitgerekend over van GOES. Als hij voor de camera verschijnt steken zijn oud-ploeggenoten grappend hun middelvingers op. Maar Franse lacht het laatst. "Dit was natuurlijk een speciale wedstrijd voor mij en er kwam ook wel wat extra spanning bij kijken. In de eerste helft was ik niet tevreden over mijn eigen niveau, maar na rust ging het een stuk beter."



Zijn oud-ploeggenoot Sherief Tawfik, die al na 25 minuten met rood weg werd gestuurd, baalt flink na de vierde nederlaag op rij. "Toch moeten we vertrouwen houden. We kunnen echt wel voetballen, dat zie je in het begin. En we spelen weer in ons vertrouwde 4-3-3 systeem. De komende wedstrijden moeten we punten pakken. De manier waarop maakt niet uit."

Door de overwinning blijft Hoek bovenin meedraaien in de Derde Divisie. GOES is gezakt naar de voorlaatste plaats met drie punten uit vijf wedstrijden.

