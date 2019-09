Zierikzeese scholieren onder de indruk van Japan

Ze waren uitgenodigd voor een congres over tsunami's en water. Voor de vierde keer wordt die bijeenkomst gehouden in Japan. Pieter Zeeman is de eerste Nederlandse school die hiervoor was uitgenodigd. De scholieren zijn tijdens die bijeenkomst met elkaar in gesprek gegaan over wat water voor hun land betekent, welke bedreigingen er zijn en hoe ze daarmee omgaan. "Wij hebben bijvoorbeeld al oplossingen gevonden na een overstroming. Voor tsunami's zoeken ze daar nog naar", vertelt Anouck Gaanderse.



Ze vertelde, samen met klasgenoot Owen Monster, in een discussiegroep over de Zeeuwse relatie met water: over de watersnoodramp, de dijken en dammen die ervoor gebouwd zijn en over keuzes die gemaakt worden met betrekking tot het stijgen van de zeespiegel. Later moest Anouck voor ruim driehonderd anderen uitleggen wat er in hun groep allemaal was verteld. "Spannend, maar wel heel erg leuk om te doen. Het was in het Engels samen met een Australische leerling."

Sightseeing in Japan

De Zeeuwse leerlingen komen terug vol verhalen. In een week tijd hebben ze meer gezien dan de gemiddelde toerist. De bijeenkomst was op het eiland Hokkaido. Daar hebben ze verschillende uitstapjes gemaakt. Bijvoorbeeld naar Blue Pond, een groot helderblauw meer met bomen, naar het vulkanische meer Akan en naar twee middelbare scholen waar ze warm werden onthaald.

Het bezoek aan hun leeftijdsgenoten heeft misschien wel de grootste indruk achtergelaten. Alles in Japan is tot in de puntjes geregeld, van het onthaal, de rondleiding, tot optredens en het toiletbezoek. "Zelfs daar was tijd voor ingeruimd in het schema", lacht Anouck. "Iedereen houdt zich aan de regels. Je moet er je schoenen uit en als de leraar zegt dat ze op moeten staan, dan gebeurt dat ook. Heel anders dan bij ons", zegt Sander Smits.

"Om te zien hoe de leerlingen daar op school zitten, het was echt geweldig", zegt Vita Luijten. Ook het contact met de leerlingen van alle andere landen vonden ze heel bijzonder. "Iedereen buiten Japan kreeg nog een rondreis. In zo'n week maak je kennis met zo veel andere culturen", zegt Owen Monster.

De leerlingen oefenden ook een evacuatie na een tsunami in Japan (foto: Omroep Zeeland)

De leerlingen hebben ook een evacuatie geoefend. Mocht er een tsunami komen dan weten ze in Japan precies wat ze moeten doen. "Dat heeft mij wel doen beseffen dat ik geen idee heb wat ik hier moet doen als er een overstroming is", zegt Sander.