Zeeland wordt wakker: Middelburgse brug dicht, terug uit Japan en baby-oesters

De Stationsbrug in Middelburg wordt grondig gerenoveerd (foto: Provincie Zeeland)

Stationsbrug

De Stationsbrug in Middelburg is vanaf 7 uur afgesloten voor het verkeer. Pas over een half jaar kunnen voetgangers, fietsers en bromfietsers weer over de 70 jaar oude brug. Dan is de ingrijpende renovatie afgerond.

Deze vijf scholieren mochten met hun lerares gratis naar Japan (foto: Omroep Zeeland)

Terug uit Japan

De vijf scholieren die op uitnodiging van de Japanse ambassade een weekje naar Japan mochten zijn weer thuis. De internationale bijeenkomst van middelbare scholieren en het land hebben een enorme indruk achtergelaten.

De jonge platte oesters werden gevonden in onderzoekskooien van WNF op de zeebodem (foto: Bureau Waardenburg)

Baby-oesters

Duikers hebben tijdens een controle baby-oesters gevonden op de bodem van de Noordzee. Het is onderdeel van een project om de oesterbanken terug te laten komen die daar vroeger aanwezig waren.

Nieuwsgierige koe (foto: Anne Droogsma, Veere)

Weer

De dag begint nog wat bewolkt maar de meeste nattigheid is al naar het noordoosten getrokken. Een enkele losse bui daarna is niet uitgesloten, naar het grootste deel van de dag zal droog verlopen, en geregeld laat de zon zich zien. De wind komt uit het zuidwesten en is meest matig van kracht, aan zee een enkele uitschieter naar windkracht 5. Daarmee is het minder warm dan gisteren, de maxima komen vandaag uit tussen 19 en 21 graden. Komende nacht ook opklaringen en een graad of 14. Morgen enige tijd regen.