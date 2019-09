Tina Coppoolse hoopt nog steeds op meer ambulancecollega's

7:00 uur

Om zeven uur starten Tina Coppoolse en ambulancechauffeur Richard Labeur met hun dienst op de post in Middelburg. Meteen wordt duidelijk hoe het personeelstekort het werk van het ambulanceteam beïnvloedt. "We gaan naar de post in Goes, omdat ze daar een ziekenwagen tekortkomen", zegt Tina. Die is uitgevallen vanwege het personeelstekort." Aangekomen in Goes drinken ze een bak koffie, waarna ze alweer snel terug mogen naar Middelburg.

9:30 uur

Het is een rustige ochtend voor Tina en Richard en dus besluiten ze de ambulance maar eens door de wasstraat te halen. "Zul je zien", waarschuwt Richard. "Staat de ambulance er dadelijk net in en dan krijgen we een melding. Dat zou niet voor het eerst zijn." En ja hoor. Halverwege de wasbeurt komt de eerste melding van de dag binnen. Gelukkig zit er een noodstop op de wasstraat. Binnen no-time zijn de twee op weg naar Vlissingen.

9:35 uur

Tina en Richard komen aan bij een huisadres in Vlissingen bij een man die last heeft van druk op de borst. "Dat is een veel voorkomende melding", volgens Tina. "Ik denk dat zo'n 70 à 80 procent van de meldingen van mensen komen die daar last van hebben." Na wat tegenstribbelen besluit de man toch maar mee te gaan naar het ziekenhuis in Goes. Hij heeft geen geld en beltegoed meer en is bang dat hij niet meer thuis kan komen. "Dat is van latere zorg", zegt Tina. "U moet nu eerst naar het ziekenhuis, want het gaat niet goed met u." Later blijkt dat de man een levensbedreigende aandoening te hebben in de buikstreek.

10:30 uur

Wanneer Tina en Richard wegrijden bij het ziekenhuis komt de volgende melding binnen. Weer een melding van een man met last van druk op de borst. Dit keer in Goes. Het blijkt te gaan om een ontstoken hartzakje. De man is kortademig en wordt snel naar het ziekenhuis gebracht.

11:10 uur

Nadat ook deze patiënt netjes is afgeleverd bij het ziekenhuis vertrekken Tina en Richard naar Zierikzee. De ambulancecrew daar is bezig met een melding en dus moeten Tina en Richard de post tijdelijk bemannen. "We maken heel wat kilometers", zegt Richard. "Soms wel 600 kilometer op een dag."

11:30 uur

In Zierikzee is er even tijd voor een broodje bij de plaatselijke bakker. Daar vertelt Tina over een ongeluk waarbij twee kinderen om het leven kwamen. "Dat is de meest intense melding die ik tot nu toe heb meegemaakt", zegt Tina. "Vooral het verdriet van de moeder, toen ze hoorde dat haar kindjes dood waren, kwam heel hard bij me binnen. Ik ben zelf ook moeder. Daar denk ik nog wel eens aan terug. Gelukkig kan ik er goed over praten met mijn familie of met collega's."

12:00 uur

Bij de post in Zierikzee wordt de ambulance weer aangevuld met materiaal en medicijnen. Veel tijd is er niet. Want de centralist hangt alweer aan de lijn. Tina en Richard mogen terug naar de post in Middelburg.

12:25 uur

Voordat ze in Middelburg aankomen, komt er echter alweer een nieuwe melding binnen. Een vrouw is onwel geworden op straat. Eenmaal aangekomen komt de vrouw echter zelfstandig naar de ambulance gelopen. Tijdens het onderzoek gaat haar toestand snel achteruit en wordt ze met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

13:15 uur

Als Tina weer terug is uit het ziekenhuis vertelt ze wat het personeelstekort betekent voor haar en haar collega's. "In het weekend draaien we diensten van 12 uur, zodat we minder mensen in hoeven te zetten. En we draaien ook extra diensten. Je voelt je als verpleegkundige toch verantwoordelijk. Als je zelf een ambulance nodig hebt, wil je tenslotte ook dat die komt."

14:05 uur

Onderweg naar de post in Middelburg krijgen Tina en Richard de opdracht om een man op te halen bij de polikliniek in Vlissingen. "Een veredeld taxiritje", volgens de twee. "Maar ook dat hoort bij het werk van ambulanceverpleger." De man kreeg klachten tijdens een afspraak bij de dokter en moet voor nader onderzoek naar het ziekenhuis.

14:45 uur

Nog voordat Richard en Tina aankomen bij de polikliniek komt er een dringendere melding binnen. Een jongeman is flauw gevallen op het station in Vlissingen. Daar aangekomen blijkt het mee te vallen. De jongen heeft waarschijnlijk te weinig gedronken en is bevangen door de hitte. Na een kort onderzoek kan hij zijn reis vervolgen en kunnen Tina en Richard terug naar de post in Middelburg voor een kopje koffie. Daar spreekt Coppoolse de hoop uit op meer collega's.

"Die extra en langere diensten hakken er soms wel in", geeft ze toe. In een poging om het tekort aan te vullen is het Witte Kruis nu begonnen met een extra opleiding voor hbo-verpleegkundigen met minimaal twee jaar ervaring in het ziekenhuis. Die duurt twee keer zo lang als de huidige ambulanceopleiding, maar geeft meer verpleegkundigen de kans om ambulanceverpleger te worden. "Hopelijk krijgen we er daardoor weer wat collega's bij", besluit Coppoolse.

