KleinePorties groeit: 5 miljoen kleine eters kunnen nu terecht bij duizend restaurants

Sandra de Blaeij wint Zeeuwse Vrouw in de media-award (foto: Omroep Zeeland)

Ter vergelijking: toen we in april een reportage over De Blaeij en haar initiatief maakten, stonden er 'slechts' 300 restaurants op KleinePorties.nl. Door kleine eters ook kleinere porties aan te bieden wordt voedselverspilling bij restaurants tegengegaan, is het idee. Via de website worden de restaurants die hieraan meewerken en de mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan kleinere porties bij elkaar gebracht.

Maagverkleining

De Blaeij kwam op het idee omdat ze zelf ook noodgedwongen kleine porties eet. Dankzij een maagverkleining is ze 43 kilo afgevallen, maar ze kan geen grote porties meer eten. Het personeel in restaurants had daar niet altijd evenveel begrip voor. Ze ging op zoek naar plekken waar wel kleine porties geserveerd worden. Zo kwam ze op het idee voor KleinePorties.nl.

Van de 5 miljoen gebruikers van de website hebben 12.000 mensen net als De Blaeij een maagverkleining ondergaan. Daarnaast zijn er 2 miljoen mensen met buikklachten en 1,2 miljoen mensen met diabetes, maar ook bijvoorbeeld 1,2 miljoen kinderen. "Allemaal willen ze genieten van een volwaardig menu tijdens het uit eten gaan, hun bord leegeten en een hele avond genieten samen met hun tafelgenoten", aldus De Blaeij.

Veel borden halfvol terug naar de keuken

Als die kleine eters naar een restaurant gaan dat geen kleinere porties aanbiedt, gaan veel borden gaan halfvol weer terug naar de keuken. De Blaaij wil met haar website een einde maken aan die voedselverspilling. "Er wordt jaarlijks meer dan 55.000 ton, oftewel 83 miljoen borden eten aan voedsel door de horeca weggegooid. Dat is helemaal niet nodig!"

Ze is dan ook dolblij dat vandaag het duizendste restaurant zich bij haar website heeft aangesloten. Maar aangezien ons land zo'n 16.000 restaurants telt, is er nog steeds werk aan de winkel. Daarom staat ze deze week op de Horecabeurs Gastvrij Rotterdam, in de hoop zo nog meer restaurants over de streep te trekken.

