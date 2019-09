Mike heeft na een jaar thuis zitten eindelijk weer iets om naar uit te kijken

Desiree Hilberding en Mike van Gogh werken met veertien andere collega's uit Rotterdam en omgeving in Zeeland. Twee keer per week worden ze met een bus naar Brouwershaven gebracht. In groepjes van twee of drie maken ze de vakantiehuizen schoon. Bij Landal-park Port Greve zijn ze blij met de extra handen. Want de tekorten in de schoonmaak zijn groot. In vergelijking met vorig jaar stonden er het eerste kwartaal van dit jaar 31 procent meer vacatures open in de schoonmaak dan een jaar eerder. En het UWV schat in dat die tekorten de afgelopen maanden nog meer zijn opgelopen.

Moeilijk om een baan te vinden

Voor een groep Wajongers is het soms heel lastig om een baan te vinden. Er is vaak wat extra begeleiding nodig en niet alle bedrijven hebben er geld voor of willen daar geld in steken. Mike van Gogh heeft autisme, volgde een opleiding en kwam daarna thuis te zitten. Een jaar lang verveelde hij zich thuis rot, nu heeft hij iets om naar uit te kijken. "Elke maandag en vrijdag kan ik hier komen werken en mijn eigen geld verdienen. Ik hoop zelfs uiteindelijk op mezelf te kunnen gaan wonen."

Wajongers zijn mensen met een uitkering waarbij voor hun achttiende verjaardag een beperking of ziekte is vastgesteld. Ze krijgen een uitkering, vaak 75% van het minimumloon. Het is een groep die vaak moeilijk bij bedrijven binnenkomt, omdat deze mensen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en extra aandacht en/of begeleiding gewenst is.

Toen tv-presentator John Williams bij toeval in gesprek raakte met eigenaren van vakantieparken en hotels, hoorde hij van een groot tekort aan schoonmakers. Hij besloot bij het UWV aan te kloppen om samen mensen te werven voor deze vacatures. De Wajongers voorzien dus in een behoefte. Williams hoorde namelijk dat er mensen uit andere Europese landen ingevlogen werden om hier te komen schoonmaken. "Er zitten gewoon mensen thuis op de bank die dolgraag aan de slag willen. Daar wilde ik iets aan doen."

"Op een gegeven moment komen de muren op je af"

Daar is Desiree Hilberding super blij mee. Sinds enkele weken is ze aan de slag als schoonmaakster. Ze moest als rasechte Rotterdammer wel even wennen aan Zeeland. "Ik wist helemaal niet waar ik terecht kwam. Ik denk dat is naast de deur, maar het is wel super rustig hier en dat is wel fijn." Ze is heel blij dat ze weer werk heeft. "Thuis komen de muren na een half jaar echt op je af." Het meest vieze schoonmaakwerkje vindt ze de wc's: "Sommige mensen laten daar wel wat in achter."

Een groep Wajongers uit Rotterdam maakt schoon in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Als de werkdag er om 15:00 uur weer op zit de vertrekken de schoonmakers weer richting de havenstad. Een touringcar brengt de zestien mensen weer thuis. Met een klein tussenstop in Ouddorp waar nog veertien anderen aan het werk zijn op een park.



De zestien schoonmakers in Zeeland hebben na hun proeftijd van twee maanden een voorlopig contract op zak van zes maanden. "We hopen ze uiteindelijk voor langere tijd te plaatsen bij de vakantieparken waar ze zitten, want daar gaat het uiteindelijk om", zegt projectleider Priscilla Arron van het UWV.