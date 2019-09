Opnieuw ophef over wetenschapper die oppert om Zeeland onder water te laten lopen

In VPRO Tegenlicht worden meerdere manieren voorgespiegeld waarop we met de voorspelde zeespiegelstijging om kunnen gaan. Daar is het onder water zetten van onder meer Zeeland, Friesland, Groningen en delen van Zuid-Holland er één van.

'Wel degelijk een van de oplossingen'

Het zou een drastische maatregel zijn, die 1,7 miljoen mensen zou dwingen om te verhuizen, maar volgens Van der Meulen is het wel degelijk een realistisch toekomstbeeld. "Veel mensen zeggen dingen als: dat gaat toch niet gebeuren of het zal zo'n vaart niet lopen of het is onmogelijk, terwijl het wel degelijk een van de oplossingen is om met de extremere scenario's van zeespiegelstijging om te gaan."

Het beeld dat Zeeland in de toekomst onder water kan verdwijnen kan ook dit keer op veel weerstand rekenen vanuit onze provincie. "Stelletje zieke geesten. Sodeflikker op met je Randstad-bullshitdemagogie, zeg ik als Zeeuw", schrijft ene Peter in een veelgedeelde reactie op Twitter. Het is slechts een van de vele boze reacties uit onze provincie op sociale media.

'Nú belangrijke keuzes maken'

Ditzelfde toekomstbeeld werd eerder ook al geopperd in het tijdschrift Vrij Nederland. In een artikel over de gevolgen van zeespiegelstijging betichten wetenschappers politici ervan dat ze dergelijke doemscenario's negeren. "We moeten het er juist nu al over hebben, want we moeten nú belangrijke keuzes maken", zei wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm die het artikel schreef.

De stormvloedkering houdt onze voeten droog, maar hoe lang nog? (foto: Omroep Zeeland)

Het artikel veroorzaakte een stortvloed aan negatieve reacties uit Zeeland, net als de uitzending van VPRO Tegenlicht dat nu weer doet. Maar wat moeten we dan doen als de zeespiegel blijft stijgen? Dat is de vraag die centraal staat in de uitzending van het VPRO-programma. We kunnen de zeeweringen met meters verhogen, maar dit is vrij kostbaar en zorgt voor nieuwe problemen, zoals de afwatering van de grote rivieren in de zee.

Kunstmatige eilanden

Overigens schetst het programma ook andere mogelijke oplossingen, zoals het aanleggen van een reeks kunstmatige eilanden voor de kust. Die zouden onze kustlijn moeten beschermen tegen de golven, waardoor we onze zeeweringen minder hoeven te verhogen.

De belangrijkste boodschap van het programma is dat we op termijn iets zullen moeten doen om de zeespiegelstijging het hoofd te bieden. Want dat die gaat stijgen staat vast, de toekomst zal moeten uitwijzen hoe snel.

Zelfversterkend effect

Instanties als het Waterschap en Rijkswaterstaat gaan uit van een zeespiegelstijging van 1 meter tot het jaar 2100, die we met maatregelen als dijkverhoging kunnen ondervangen. Maar het is de periode daarna die veel wetenschappers zorgen baart. Zij zien het scenario dichterbij komen dat de ijskap van de Zuidpool gaat smelten en zo een zelfversterkend effect creëert dat ervoor zorgt dat de zeespiegelstijging drastisch toeneemt. En wat doen we dan?

Eén ding is volgens Van der Meulen en Schuttenhelm zeker: als we niet nu al nadenken over toekomstige oplossingen, is dat doemscenario van het onder water zetten van Zeeland en andere laaggelegen gebieden de enige overgebleven optie. Het lijkt erop dat wij het niet meer mee gaan maken, maar als we Zeeland willen behouden voor ons nageslacht dan zullen we een hele slimme list moeten verzinnen.

