Dode vrouw Westdorpe na 390 tips wederom in Opsporing Verzocht

Plaats waar dode vrouw werd gevonden bij Westdorpe (foto: Politie Zeeland)

"Het kan niet zo zijn dat die gouden tip er niet is", schrijft de politie in een persbericht. "Daarom nogmaals de oproep om naar voren te stappen als u weet wie de vrouw is." Behalve over haar identiteit, tast de politie ook over details rondom haar dood in het duister. Duidelijk is dat ze met een vuurwapen om het leven is gebracht.

LET OP! Onder dit bericht staan de foto's van de dode vrouw die de politie heeft verspreid in de hoop haar identiteit te kunnen achterhalen. De foto's kunnen als schokkend worden ervaren.

Volgens de politie gebeurde dit waarschijnlijk op een andere plek. Een voorbijganger vond haar naakte lichaam achter een rietkraag bij het bosperceel in natuurgebied Canisvliet, vlakbij de Belgische grens. Ze was hooguit enkele dagen dood.

Team Grootschalige opsporing

De 390 tips zijn nog niet allemaal onderzocht. Het Team Grootschalige Opsporing is daar nog druk mee bezig. Volgens de politie zijn de binnengekomen tips divers en komen ze ook uit het buitenland. De politie heeft daarom korte lijntjes met buitenlandse politie- en overheidsinstanties.

Foto's en signalement dode vrouw (foto: Politie)

