Stationsbrug afgesloten: fietsers moeten omrijden

De brug is een belangrijke verbinding tussen het NS-station en het centrum van Middelburg. Veel mensen, vooral scholieren, maken er gebruik van. Pas over een half jaar is de zeventig jaar oude brug klaar. Dan is de ingrijpende renovatie afgerond.

'Duurt te lang'

Voor jonge fietsers is omrijden geen optie, want dat duurt te lang, vinden ze. Een 14-jarige fietser: "Ik doe daar drie minuten over als ik over de andere brug om fiets en daar heb ik geen zin in," zegt ie met een rood aangelopen gezicht na het sjouwen van zijn fiets de steile trap af naar de noodbrug. Aan de andere kant tilt hij samen met een vriendje de fiets weer de trap op.

Chroom-6

De Stationsbrug wordt woensdag of donderdag (dat hangt af van het weer) van zijn plek gehaald, Via het water wordt de brug naar Krimpen aan den IJssel gebracht. In Krimpen volgt in een speciale ruimte een uitgebreide behandeling. Dat is nodig omdat vorig jaar de gevaarlijke stof Chroom-6 werd gevonden in oude verflagen. Die stof werd in de jaren zestig tot en met tachtig veel gebruikt voor hout, verf en plastic. Mensen die in aanraking komen met de vrijgekomen stof kunnen op termijn kanker krijgen.

Scheepvaart

Voor schepen gaat de tijdelijke brug een aantal keer per dag open. Fietsers en bromfietsers moeten een half jaar lang via de Schroebrug omrijden om aan de overkant te komen. Ook worden er tijdelijke bushaltes geplaatst aan de Loskade en voor mindervaliden is er een gratis taxiservice beschikbaar.