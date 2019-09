Schalkwijk wil best nog wel eens bij Hoek voetballen

Schalkwijk vertelt in de uitzending over de moeizame fase waarin GOES momenteel zit. Zaterdag ging GOES met 6-1 onderuit tegen Hoek. "Het komt goed", zegt Schalkwijk.

De aanvaller uit Vlissingen vertelt ook waarom hij met rugnummer 20 speelt. Dat komt omdat zijn broertje Owen, die in maart 2018 door een bedrijfsongeval om het leven kwam, slechts twintig jaar werd. "Ik vind het een eer en ben trots dat ik met dat nummer mag spelen. Owen kijkt vast vanaf boven mee."

Mountainbiker Milan Vader uit Middelburg is volgend jaar actief op de Olympische Spelen in Tokio. Dat is altijd al zijn droom geweest en die komt nu uit. De mountainbiker kende een topzomer door Nederlands kampioen te worden en derde te worden bij het EK.

Interesse van grote ploegen

In de uitzending praat Vader over zijn toekomst. Naar verluidt hebben Jumbo-Visma en Team Sunweb al interesse getoond in Vader, al wil hij dat zelf nog niet bevestigen. "Pas na de Spelen beslis ik over mijn toekomst en of ik als wegwielrenner ga rijden."

Milan Vader is te gast in de talkshow De Derde Helft (foto: Omroep Zeeland)

Steven Smulder uit 's-Heerenhoek speelt sinds dit seizoen bij Hoek. Daarvoor speelde hij vooral buiten Zeeland, want op jonge leeftijd speelde de middenvelder in de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij onder meer getraind werd door Roy Makaay. "Ik ging zeven jaar lang bijna elke dag met de trein naar Rotterdam. Elke dag trainen. Dat was best zwaar, ook voor mijn ouders."

Willem II

Smulder moest vertrekken uit Rotterdam en de toen nog jeugdinternational dacht daarna rond te zijn met Willem II over een driejarig contract. "Ik had een gesprek met Joris Mathijssen, maar uiteindelijk ging het toch niet door en ben ik naar Jong NEC gegaan."

Smulder brak in Nijmegen niet door ondanks dat hij kort met het eerste elftal mee trainde. "Daarna waren de mogelijkheden bij profclubs op en ben ik naar Hoek gegaan. Ik heb het goed naar mijn zin, maar richt mij ook op een maatschappelijke carrière."

Nieuw in De Derde Helft is de terugblik op de afgelopen sportweek. Met een knipoog en iets anders dan de gebruikelijke overzichten.

Aan de tand voelen

Daarnaast wordt korfbalster Anita de Ridder uit Arnemuiden stevig aan de tand gevoeld door verslaggever Yorben Weststrate over alles behalve korfbal.

En 'Razende Reporter' Frans van Pagee uit Yerseke, die veel voetbalwedstrijden filmt, laat zijn moment van de week zien. Vandaag komt het fragment uit het bekerduel Waarde 3 tegen SPS 3 (0-6).